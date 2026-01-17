Voormalig topvoetballer Rafael van der Vaart (42) kennen we als een opgeruimde gozer die wel in is voor een lolletje. Zijn persoonlijkheid werd mede gevormd door zijn jeugdjaren op een woonwagenkamp. Hij wil de levenslessen die hij opdeed doorgeven aan zijn voetballende zoon.

Van der Vaart komt uit 'het kamp' in het Noord-Hollandse Heemskerk. Inmiddels heeft de voormalig speler van onder meer Ajax en Oranje een relatie met handbalster Estavana Polman. Hij kreeg een kind met haar en is veel op televisie als voetbalanalist. Eerder vormde hij een koppel met model Sylvie Meis, met wie hij een zoon heeft: Damian van der Vaart (Jong Ajax).

Voetstuk

In gesprek met tijdschrift Margriet zegt Van der Vaart dat hij in het kamp veel levenslessen leerde, zoals het belang van naar elkaar omkijken en respect voor elkaar hebben. "Zeker voor ouderen", legt hij uit.

"Zo zei ik ook 'u' tegen mijn ouders, iets wat gebruikelijk is onder woonwagenbewoners. Als topsporter word je vaak op een voetstuk geplaatst, maar ik kreeg mee dat ik me niet beter dan een ander moest voelen, alleen omdat ik toevallig goed kon voetballen."

Vakantie

Hij heeft getracht die houding door te geven aan zijn zoon. "Ik hoop dat hij daar ook lekker nuchter onder blijft. Je moet jezelf niet te belangrijk maken, vind ik."

Tegenwoordig woont hij in Roemenië, vanwege de loopbaan van Polman, die voor een club in Boekarest uitkomt. Hij mist het kampleven van vroeger. "Op een kamp opgroeien vond ik heerlijk", zo droomt hij weg. "Het voelde als een lange vakantie. Ik speelde veel buiten, reed al op mijn tiende op een brommertje tussen de wagens door en er was altijd wel iemand om mee te voetballen."

Schoenen

Maar je kan Raffie uit het kamp halen; daarmee haal je het kamp nog niet uit Van der Vaart. "Zo heb ik overal waar ik kom de neiging om mijn schoenen uit te doen. In huis voelen schoenen gewoon gek aan mijn voeten."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.