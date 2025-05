Ex-topspits Robin van Persie samen met wereldberoemde popster? Moeder vertelt opmerkelijk verhaal

Je zou wel kunnen stellen dat Robin van Persie een van de grotere spelers uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis is. Zo heeft hij een imposante spelerscarrière neergezet en hij is nog altijd topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Door zijn prestaties mocht hij indrukwekkende mensen ontmoeten. Zijn moeder heeft een leuk verhaal over een van die momenten.

Van Persie had meerdere malen de mogelijkheid om niemand minder dan Diego Maradona te ontmoeten, maar voor de oud-spits ging dat niet zonder slag of stoot. "Ik had hem eerst twee keer gemist, toen hij bij Arsenal en Oranje kwam kijken. Daarna dacht ik al: ‘It’s not meant to be’", zo legde Van Persie uit op een persmoment enkele maanden geleden.

Verrast in Dubai

De Nederlander dacht dus dat een ontmoeting met een van de beste voetballers ooit er niet meer in zat. Totdat een kennis van hem ineens met het verzoek kwam om Maradona tóch te ontmoeten. Terwijl hij ontspannen lag te genieten op een strandbedje in Dubai, werd de voormalige spits van Feyenoord, Manchester United en Arsenal plots verrast door een onverwachte ontmoeting met de Argentijnse legende.

"Die kennis van mij had geregeld dat we naar Maradona konden. Hij was trainer van Al Wasl, dus mijn kennis vroeg mij: ‘Robin, we kunnen naar Diego. Wil je hem ontmoeten?’" Toen hij dit hoorde, wist Van Persie niet hoe snel hij zich klaar moest maken. "Ik stapte snel onder de douche, trok mijn kleding aan en sprong in de taxi naar die club van hem", zo blikte hij terug.

Taxichaffeur

Maar de ontmoeting dreigde toen in het water te vallen omdat zijn taxichaffeur een afslag miste. "Ik dacht meteen: ‘Oh nee, daar gaan we weer’. Ik was zó chagrijnig en wist dat Diego never nooit op mij zou wachten. Mijn vrouw en kinderen zaten bij mij in de taxi en daar zei ik al tegen: ‘Diego is zeker weg’."

Zenuwen

Bij aankomst op het trainingscomplex van de club uit Dubai zag Van Persie tot zijn verrassing dat Maradona nog op het veld stond. Kort daarna mocht hij eindelijk zijn grote idool ontmoeten. "Diego zag mij en riep uit volle borst: ‘Robi, Robi’. Hij gaf me drie kussen en ik kreeg een stevige omhelzing. Ik was zó zenuwachtig, maar het was geweldig."

Berichtje naar zijn moeder

De oud-spits was zo blij met deze ontmoeting, dat hij besloot om zijn moeder José een berichtje te sturen. Zij had echter niet helemaal goed door wat er nou was gebeurd, zo vertelde José aan Helden Magazine. "Robin sms'te me dat hij Maradona had ontmoet, maar ik las Madonna."

Desondanks vond ze het wel geinig. "Ik dacht: 'wat leuk dat hij met Madonna heeft gevoetbald, dat had ik nooit achter haar gezocht." Gelukkig voor de oud-spits las zijn moeder het verkeerd, want de kwaliteiten van Madonna liggen (waarschijnlijk) toch iets meer bij de muziek dan bij een balletje hooghouden.