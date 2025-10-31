Ajax-spits Wout Weghorst krijgt vaak een stormvloed aan kritiek op zijn gedrag. Voormalig FC Twente-directeur Arnold Bruggink deelt echter in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine dat hij bewondering heeft voor het ex-target van de Tukkers, die hij zelfs een lichtelijk vergelijkt met Ruud van Nistelrooij. "Ik snap dat het tegen het randje is…", beseft Bruggink zich goed.

Tijdens de gloriejaren van zijn carrière vormde Bruggink drie seizoenen lang een succesvol aanvalsduo met Van Nistelrooij bij PSV. De Enschedeër herinnert zich nog goed hoe de oud-topspits als aanvaller álles gaf. "Ik had enorm veel respect voor de speler. Hij ging dwars door muren en had maar één doel: scoren. Maar dat stond wel heel ver van mij af", doelt Bruggink op het egoïsme bij spitsen. "Ik was echt een teamspeler."

Kritiek op Weghorst

Bruggink haalt Ajax-aanvaller Wout Weghorst aan als voorbeeld. "Iedereen vindt natuurlijk wat van hem, maar ik vind dat wel mooi. Ik snap ook dat het tegen het randje is. Maar ik heb liever iemand die de kop er vol voor zet en die alle klappen opvangt, dan iemand die zich gaat verstoppen en zegt: nou, doe mij maar even niet."

Beluister hieronder Sportnieuws.nl De Maaskantine met Arnold Bruggink.

Fanatisme bij Weghorst

Sportnieuws.nl-host Robert Maaskant heeft als trainer ook meerdere keren tegenover Weghorst gestaan. Tijdens een vriendschappelijk duel werd de spits zelfs een keer van het veld gestuurd. "Hij begon tegen de scheidsrechter en dat hield maar niet op. Dus hij kreeg een rode kaart en toen maakte ik nog even een grapje als trainer van de tegenpartij. Nou jongen, hij kreeg helemaal een rood hoofd. Dat ging er niet in", vertelt Maaskant lachend.

Groot verschil Bruggink en Van Nistelrooij

Bruggink komt vervolgens terug op zijn tijd als speler met Van Nistelrooij. Hij spreekt regelmatig met andere spelers over hun verschillende manier van denken. "Ruud vroeg eens aan mij: Arnold, hoe denk jij als je een kans mist in een wedstrijd? Dus ik zeg: als ik een grote kans mis, dan heb je gewoon een kwartier niks aan mij", legt hij uit.

Het Nederlandse icoon was met stomheid geslagen. "Ruud zei: echt? Dat herken ik helemaal niet. Ik word zó kwaad op mezelf dat ik binnen één minuut de volgende kans wil hebben, want één ding weet ik zeker: die maak ik. Dat is me altijd bijgebleven. Dat hoort ook bij spits zijn."

Vriendschap met Van Nistelrooij

Ondanks de grote verschillen hebben Bruggink en Van Nistelrooij al sinds hun PSV-tijd een hechte vriendschap. Ze gaan regelmatig samen skiën en waren onlangs samen bij het WK onder 20 in Chili. "Hij was uitgenodigd door een vriend en toen belde Ruud of het mij ook leuk leek om mee te gaan. Zodoende zijn we daar tien dagen geweest", zegt Bruggink enthousiast.

Waar heeft hij het meest van genoten? "Nou, het land is sowieso schitterend. We zaten in Santiago en het was gewoon echt fenomenaal mooi. En uiteindelijk kon je dat combineren met wat we allebei erg leuk vinden: voetbal kijken. We zagen uiteindelijk Marokko dat toernooi winnen tegen een heel goed Argentinië."

Vriend aanstellen als trainer

Maaskant vraagt zich af of Bruggink, als hij niet was gestopt als technisch directeur, ooit Van Nistelrooij naar FC Twente zou hebben willen halen. "Ik denk dat wij heel goed samen zouden kunnen werken, omdat wij écht verschillend zijn. Het zou elkaar kunnen versterken. Maar ja, er komt wel een vriendschap bij kijken, dat is voor mij honderdduizend keer meer waard. Als ik toentertijd de afweging zou moeten maken, had ik het niet gedaan, denk ik", besluit Bruggink.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de deel twee van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangen Robert Maaskant en Aron Kattenpoel Oude Heerink oud-voetballer, analist en voormalig technisch directeur van FC Twente: Arnold Bruggink. Na ruim twee bewogen jaren als eindverantwoordelijke bij 'zijn' club moest hij noodgedwongen stoppen vanwege gezondheidsklachten.

Hij vertelt openhartig over zijn vriendschap met Ruud van Nistelrooij én vindt dat Sem Steijn altijd mee moet naar het WK 2026. Verder laat hij zich aan de hand van stellingen, dilemma's en anekdotes uit over spelende zaken in de voetballerij, zoals bij Ajax en Feyenoord. Beluister De Maaskantine vanaf woensdagochtend 7.00 uur via alle streamingsdiensten of op YouTube.