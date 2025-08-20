Het voetbalseizoen is weer begonnen en dus worden alle ontwikkelingen in die wereld ook uitgebreid besproken in de praatprogramma's. Zo geeft oud-topvoetballer Marco van Basten wekelijks zijn mening in Ziggo Sport-talkshow Rondo, maar hij krijgt na de eerste twee uitzendingen van het seizoen er van alle kanten van langs.

De uitzending van Rondo werd dinsdag onder meer besproken in Vandaag Inside. Presentator Wilfred Genee was duidelijk: "Ik vond het dodelijk saai." René van de Gijp was in ieder geval blij met één van de gasten in het voetbalpraatprogramma: "Ruud (Gullit, red.) is altijd goed." Genee sprak echter zijn verbazing uit over het feit dat Van Basten in de uitzending doodleuk vertelde dat hij niets had gezien.

"Dat begint een beetje een rare snuiter te worden", concludeert Van der Gijp. Genee kon er nog steeds met zijn hoofd niet bij: "Het is toch gek ls je in een voetbalpraatpogramma zit en je hebt niks gekeken?" Daar reageert Johan Derksen veelzeggend op: "Ik heb weleens John de Mol (de baas van Talpa, red.) meegemaakt dat iemand het niet gezien had, die zei: je hoeft niet meer terug te komen, want ik betaal je om wel te kijken."

Meer kritiek

Van Basten werd ook al onder vuur genomen door columnist Nico Dijkshoorn van 'het andere VI', Voetbal International. "Ik vind, en ik spreek denk ik ook namens Marco zelf, dat dit moet stoppen", schreef de columnist. "Het is ondragelijk om iedere week te moeten kijken naar een wereldberoemde ex-voetballer die met zichtbare tegenzin wat geld bij elkaar zit te harken aan een tafel vol gegeneerde andere ex-voetballers."

Dat de Europees kampioen van 1988, die volgens Dijkshoorn per uitzending het maandsalaris van een hardwerkende middenstander verdient, vertelde dat hij niets had gezien en geen idee had welke spelers er in de Eredivisie spelen, zorgde voor onbegrip. "Ik vind dat raar. Zeker als er, zoals in Rondo, een speciaal Marco van Basten-item in het progamma zit waarin Marco het mooiste doelpunt van de week mag aanwijzen",

Dijkshoorn vindt het heel treurig om de voormalig topspits op deze manier te zien: "Laat ik het gewoon zeggen zoals ik het ervaar: alle mensen aan tafel bij Rondo behandelen Marco alsof hij al jarenlang wat voor zich uit zit te mompelen in bejaardenhuis Ooit Heel Gelukkig. Dat maakt het steeds pijnlijker om naar te kijken. Het zou voor de kijkers zoveel logischer zijn als Wytse van der Goot midden in de uitzending het volgende zou zeggen: ‘Ja, Marco, stop maar. Laat maar gewoon even helemaal zitten.'"