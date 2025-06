Wesley Sneijder (41) maakte in mei 2025 bekend dat hij een nieuwe liefde heeft gevonden: de veel jongere Romy Lukassen (23). Al in 2024 werden ze regelmatig samen gespot en lieten ze wat hints achter op social media. Inmiddels zijn ze 'officieel' een koppel. Hoe denkt hij over het leeftijdsverschil?

Sneijder, de recordinternational aller tijden bij het Nederlands elftal, doet mee aan het tv-programma Het Waren 2 Fantastische Dagen. Zender SBS 6 omschrijft het concept zo: "Drie BN'ers brengen twee dagen samen door in een volledig gepersonaliseerde villa, zonder vooraf te weten wie de anderen zijn. Wat ze wel weten?"

In de aflevering die zondag 29 juni wordt uitgezonden, zit Sneijder 'opgesloten' met danseres Igone de Jongh en presentatrice Jaimie Vaes. SBS heeft een fragmentje als voorproefje geplaatst en daarin gaat het over Sneijders nieuwe vlam.

Wie is dit?

"Wie is dit?", zo wordt aan de voormalig middenvelder van onder meer Ajax en Inter gevraagd bij een foto van hem en Lukassen. "Ja, dat ben ik", zegt hij droogjes.

"Waar was dit?" Dat weet Sneijder nog wel: "In Marbella". Dan komt de vraag of hij die foto op internet had gezet. "Nee, dat had zij gepost." En terwijl de kokende Sneijder door wat potten en pannen roert, legt hij uit. "Maar ik zei, ja f.. it. Post het gewoon ja."

Leeftijdsverschil

En dan komt de vraag hoe oud Lukassen is. "Ze wordt 24", zegt Sneijder, waarmee hij dus bedoelt dat ze 23 is. "Ja, ik maak me niet zo druk om dat leeftijdsverschil. Als het goed is, dan is het goed. En daar moeten ze lekker in Nederland heel veel over gaan..ja, roddelen wil ik zeggen. Het is niet eens roddelen. Het is eigenlijk gewoon een soort stukje van jaloezie. Maar ik maak me er niet zo druk om. Ik vind het wel prima zo."

Zijn emotionele staat zou hij niet omschrijven als 'verliefd zijn'. Maar hij heeft wel intense gevoelens voor Lukassen. "Tuurlijk zijn er gevoelens, anders laat ik dit ook niet posten, toch?"

Wesley Sneijder in de media

Sneijder duikt veel op in de media de laatste tijd. De oud-profvoetballer blikt ni de podcast Leergeld uitgebreid terug op zijn relatie met Yolanthe Cabau. Hij was tussen 2010 en 2019 getrouwd met haar en noemt deze periode 'de gelukkigste periode in zijn leven'. Ook doet hij mee aan de afvalshow ' Nog Eén Keer Fit '.