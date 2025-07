Oud-topvoetballer Wesley Sneijder is herenigd met zijn ex, Yolanthe Cabau. Althans: hij is afgereisd naar de Verenigde Staten, waar Cabau woont met hun zoon, en brengt tijdens zijn trip tijd door met zijn oude vlam. Het oogt allemaal erg gezellig.

Zo is in een post op Instagram te zien dat Sneijder, zoon Xess Xava en Cabau aan tafel zitten voor een maaltijd. Dat wordt een vloeibare bedoening: Yolanthe brengt onder de naam Cabau Lifestyle diverse producten op de markt op het gebied van (sport)voeding en fitness.

Oranje-recordinternational Sneijder strijkt een lepeltje af van een of ander poeder, waarop Cabau vraagt: "Lekker he?" Sneijder, die inmiddels het witte spul in een beker met een felgekleurde smoothie heeft gemieterd, zegt: "Heerlijk!"

Allerlekkerste

"Lekker makkelijk dat we dat meenemen, hè?", vraagt Cabau. In de post daarna legt ze uit wat het precies is: creatine. "Creatine is essentieel voor je lichaam omdat het je helpt om meer energie te genereren tijdens intensieve trainingen. Het verhoogt je spierkracht en ondersteunt spiergroei, waardoor je sneller resultaten boekt", schrijft Cabau.

En ook schrijft ze elders over de video heen: "Veel geprobeerd, maar deze blijft toch de allerlekkerste!"

Yolanthe Cabau heeft ex Wesley Sneijder op bezoek: 'Je kan beter in Nederland zitten dan hier' Yolanthe Cabau is op allerlei fronten actief. De ex-vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder is ondernemer, model, actrice, influencer en komt ook op voor mensenrechten (Free a Girl). Ze is verhuisd naar Los Angeles, maar verlangt zo af en toe terug naar Nederland.

Xntonio

In een andere post laat zien dat Sneijder een ontmoeting heeft met freestyle-voetballer Antonio Santiago. Santiago, beter bekend als xntonio, is een contentmaker die wereldwijd bekend staat als de "Elastico King". Hij heeft miljoenen volgers op TikTok (meer dan 2,4 miljoen) en honderdduizenden op YouTube.

Santiago wilde op de foto met Sneijder en de oud-speler van Ajax en Inter had geen flauw idee wie hij voor zich had. Maar Xess Xava scrollt kennelijk wel regelmatig door de filmpjes van de elastico king en had al snel in de smiezen dat Santiago voor hem stond.

Oud-topvoetballer Wesley Sneijder duikt met Yolanthe Cabau (en Xess Xava) op in Amerika Oud-topvoetballer Wesley Sneijder onthulde afgelopen week dat hij nog goed contact heeft met zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau. Dat blijkt ook uit beelden van de twee tijdens een sportwedstrijd in Amerika. De twee zitten samen met zoontje Xess Xava op de tribune.

Getrouwd

Sneijder en Cabau hadden waren tussen 2010 en 2019 getrouwd. Ze kregen samen één kind: Xess Xava. Daardoor hebben de twee nog steeds iedere dag contact.

"Hoewel onze wegen gescheiden zijn, delen we een band die ons kind boven alles prioriteit geeft",onthulde Cabau eerder over hun huidige realtie. Sneijder had al een zoon uit een eerdere relatie: Jessey.