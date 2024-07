Falende Kylian Mbappé en Antoine Griezmann bezorgen winnend Frankrijk opmerkelijke statistiek op EK

Frankrijk heeft door de zege op België in de achtste finales van het EK voor een opmerkelijke statistiek gezorgd. De aanvallers, waaronder sterren Kylian Mbappé en Antoine Griezmann, hadden het vizier opnieuw niet op scherp staan, maar dat werd 'Les Bleus' dus niet fataal. De Fransen hebben de kwartfinales gehaald zonder een normaal doelpunt te maken.

Frankrijk worstelde zich door de groepsfase heen. Het begon met een 1-0 zege tegen een sterk Oostenrijk, maar speelde daarna gelijk tegen Nederland (0-0) en Polen (1-1). Het moest de groepswinst dan ook alsnog aan Oostenrijk laten. Ook tegen België ging het stroef. Toch won het dankzij een gelukkig doelpunt.

Kansenmissende Fransen

Frankrijk staat in de kwartfinales, maar het wist nog niet tot een normaal velddoelpunt te komen. Les Bleus begonnen het EK met een 1-0 zege op Oostenrijk. Dat doelpunt kregen ze echter cadeau van oud-Ajacied Maximilian Wöber. De Oostenrijke verdediger knikte de bal in eigen doel en schonk Frankrijk daarmee de drie punten. Kylian Mbappé, die later een gebroken neus opliep, miste later nog een gigantische kans.

Ook in het tweede groepsduel tegen Oranje kwam Frankrijk niet tot scoren. Met name Antoine Griezmann liet een aantal grote kansen liggen. Tegen Polen scoorde de gemaskerde Mbappé eindelijk een doelpunt, maar dat deed hij wel uit een strafschop.

Weer een eigen doelpunt

Frankrijk had ook tegen België een gelukje nodig om te winnen. Een voorzet van Randal Kolo Muani kwam tegen het been van Jan Vertonghen en dat leverde de Fransen een plek bij de laatste acht op. Zonder een normaal velddoelpunt te scoren.

In de kwartfinales speelt Frankrijk tegen de winnaar van het duel tussen Portugal en Slovenië. Die twee ploegen hebben dus genoeg materiaal om te bekijken hoe ze de topploeg van scoren af kunnen houden.

Historie in de groepsfase

De Fransen zorgden in de groepsfase al voor een historische prestatie door zonder zelf te scoren de volgende ronde te halen. Dat was nog nooit gebeurd op een EK of WK. Ze waren namelijk al zeker van de achtste finales voor het laatste duel met Polen. Toen had Mbappé dus nog niet eens vanaf elf meter gescoord.

