Voor voetballegende Patrick Kluivert is de eerste week van oktober er een om te onthouden. Zijn drie zoons die profvoetballer zijn, scoorden deze week allemaal voor hun club. Zijn oudste zoon Quincy maakt zondag zijn debuut als bokser bij Boxing Influencers.

Patrick Kluivert heeft vier zoons, die allemaal in zijn voetsporen getreden zijn als voetballer. Quincy speelt bij AVV Zeeburgia en is de enige zoon van Kluivert die niet actief is in het profvoetbal. Zondag maakt hij zijn debuut in een hele andere sport: boksen. Quincy doet mee aan het achtmanstoernooi van Boxing Influencers, juist in de week dat hij alle drie zijn broertjes zag scoren voor hun voetbalclubs.

100.000 euro

"Nu is het morgen aan mij om te scoren in de ring", zegt hij daags voor zijn gevecht lachend in gesprek met deze site. Quincy is ingedeeld tegen voormalig Rumag-presentator René watzema. Als hij die partij wint, wordt hij ingedeeld tegen een winnaar uit een andere partij in de halve finale. De winnaar van het toernooi gaat naar huis met een geldbedrag van 100.000 euro.

Quincy's jongere broertje Justin doorliep de jeugdopleiding van Ajax en brak daar door in het eerste, maar vertrok al op jonge leeftijd naar AS Roma. Nadat hij in verschillende Europese competities speelde, is hij sinds een aantal jaar actief bij het Engelse AFC Bournemouth, dat momenteel vierde staat in de Premier League.

Dankzij treffer Kluivert op voorsprong

Vrijdag nam Bournemouth het op tegen Fulham FC. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd stond de stand nog op gelijke hoogte, maar dankzij een treffer van Justin Kluivert in de 84e minuut, kwam de Engelse ploeg op voorsprong. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-1. Het kwam de doelpuntenmaker goed uit dat het duel op vrijdag gespeeld werd; dat biedt hem namelijk de kans om het boksdebuut van zijn oudere broer Quincy van dichtbij te aanschouwen.

Scoren in de Europa League

Ook Ruben, de derde zoon van Kluivert, was deze week trefzeker. Hij maakte afgelopen zomer de overstap naar Olympique Lyonnais van Casa Pia, voor een transfersom van bijna vier miljoen euro. Voor de Franse ploeg scoorde Ruben afgelopen donderdag in de Europa League tegen Red Bull Salzburg. Ruben zal echter niet aanwezig zijn bij het boksdebuut van zijn oudste broer, zondagmiddag wacht opnieuw een duel voor de ploeg uit Lyon.

Eerste doelpunt

Ook Shane, Kluiverts jongste zoon, maakte deze week furore bij zijn club. De achttien-jarige viel woensdag in bij FC Barcelona Onder 19 in de Youth League en scoorde zijn eerste goal voor de club. Hij viel na een uurtje in en stond drie minuten later al op het scorebord. De vleugelspeler dribbelde naar binnen en krulde mooi raak in de bovenhoek. Daarmee deed hij de club pijn waar hij in de jeugd nog voor speelde: het Franse PSG.