De wedstrijd tussen Feyenoord en NEC zal er een zijn die de familie Van Persie niet snel zal vergeten. Niet omdat vader Robin van Persie nog een duel van de Rotterdammers coacht, maar vooral omdat zijn zoon een prachtige mijlpaal heeft bereikt.

Shaqueel van Persie (19) speelt al langere tijd voor de beloftenploeg van Feyenoord. De zoon van de trainer trainde deze week al mee met de hoofdmacht en zondag krijgt hij daar de beloning voor. Van Persie junior zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie voor een Eredivisie-duel van Feyenoord 1. De spits staat niet in de basiself voor het duel met NEC, maar hij mag wel naast zijn vader plaatsnemen op de Rotterdamse bank.

Het is dus de eerste keer dat de jonge Van Persie bij de wedstrijdselectie zit voor een Eredivisie-wedstrijd, maar in oefenwedstrijden maakte hij al meermaals zijn opwachting. Zo speelde de spits eerder deze maand nog mee in een oefenwedstrijd tegen stadsgenoot Excelsior, de club waar zijn vader een eigen tribune heeft. In die wedstrijd kwam Shaqueel zelfs tot scoren. Van Persie junior speelde voor hij naar Feyenoord kwam ook in de jeugd van Manchester City en Fenerbahçe.

Zo vader, zo zoon: Shaqueel van Persie voor het eerst in de selectie van vader Robin 😍👥#feynec pic.twitter.com/btvkhZqEAS — ESPN NL (@ESPNnl) November 23, 2025

Blessures

De reden dat Shaqueel van Persie bij de wedstrijdselectie van Feyenoord zit, is de blessuregolf bij de Rotterdammers. Zo is centrumspits Cyle Larin er niet bij vanwege een kwetsuur en daardoor kwam er een plekje vrij voor de zoon van de trainer. Echter lijkt Van Persie nog wel Casper Tengstedt voor zich te moeten dulden. Ayase Ueda is zondag tegen NEC de spits die in de basis staat. Hij wordt geflankeerd door Anis Hadj Mousa en Leo Sauer. De zoon van de trainer werd vorige week nog 19 jaar oud, op 16 november vierde hij zijn verjaardag.

Ook in andere linies moet coach Van Persie een fors aantal spelers missen. Zo kunnen op het middenveld Jakub Moder en In-Beom Hwang niet meedoen. De as van de Rotterdammers wordt daarom al enkele weken gevormd door Luciano Valente, Quinten Timber en ditmaal mag ook Sem Steijn weer in de basis beginnen. In de defensie heeft Van Persie de meeste problemen. Jordan Bos, Givario Read, Malcolm Jeng, Gernot Trauner en Thomsa Beelen zijn niet beschikbaar. Tegen NEC starten Bart Nieuwkoop, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe en Gijs Smal in de achterste linie.

