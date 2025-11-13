Johan Cruijff is een van de grootste voetballegendes ter wereld. Op 24 maart 2026 is het alweer tien jaar geleden dat hij stierf. Daarom wordt er gewerkt aan een unieke documentaireserie met nooit vertoonde beelden van de familie. "Zijn blijvende nalatenschap."

De NTR werkt aan een vierdelige documentaireserie over Johan Cruijff die in maart in première gaat. De serie wordt uitgebracht vlak voor de tiende sterfdag van Cruijff, 24 maart. Voor het eerst werkt de familie van Cruijff mee aan een documentaire over het leven van 'nummer 14' en deelt met de makers unieke en nooit vertoonde beelden en opnames uit de familiearchieven.

Audiotapes en unieke beelden

De makers omschrijven de serie Cruijff als "een diepgaand portret over de mens, de legende en zijn blijvende nalatenschap". De kijker wordt meegevoerd door zijn leven, vanaf zijn jeugd in Betondorp tot zijn status als icoon. De documentaire bevat onder meer audiotapes waarin Cruijff vlak voor zijn overlijden over zijn eigen leven praat.

"We werken inmiddels al zo'n drie jaar aan deze serie", vertelt Jordi Cruijff. "Het feit dat we de serie vrijwel precies tien jaar na het overlijden van mijn vader uitbrengen vind ik fantastisch. Maar wat me nog meer heeft geraakt, is de bereidwilligheid en warmte van iedereen die heeft meegewerkt. Iedereen die we voor dit project hebben benaderd, wilde simpelweg helpen omdat ze mijn vader een warm hart toedroegen."

De serie wordt geproduceerd door James Gay Rees, die eerder veelbekroonde documentaires over voetballer Diego Maradona, zangeres Amy Winehouse en Formule 1-coureur Ayrton Senna maakte. In de documentaire van regisseur Sam Blair komen onder anderen zijn vrouw Danny Cruijff, zijn kinderen Chantal, Susila en Jordi Cruijff aan het woord.

(Oud-)voetballers aan het woord

Daarnaast delen (oud)voetballers, kenners en oud-collega's zoals Pep Guardiola, Marco van Basten, Ronald Koeman, Lionel Messi, Lamine Yamal, Frank Rijkaard, Frits Barend, Ruud Gullit, Jan Mulder, Dennis Bergkamp en Willem van Hanegem hun persoonlijke verhalen.

De NTR is trots op de productie, zegt hoofd Media Roy Straatman: "Het verhaal van Cruijff is onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis. Deze serie geeft een tijdsbeeld van een van de grootste voetballers aller tijden, gezien door de ogen van de mensen die hem het beste kenden."

Première in Johan Cruijff ArenA

Het is de bedoeling dat de eerste twee delen van de vierdelige documentaire in de ArenA te zien zijn op 21 maart, in "twee voetbalhelften, van twee keer 45 minuten", schrijft De Telegraaf. Een dag na het spektakel in het stadion is deel één van de documentaire 'Cruijff' te zien op NPO1. De andere drie delen verschijnen daarna wekelijks.

"Deze documentaire is met volledige medewerking en toestemming van de familie gemaakt", vertelt zoon Jordi. Hij heeft geen idee of het zal lukken de ArenA uit te verkopen voor de première, maar hoopt daar wel op. "Dat zou natuurlijk een diepe buiging voor mijn vader zijn."