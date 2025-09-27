Ajax is nog puntloos in de Champions League. En dan moet het de eerste uitwedstrijd in het miljardenbal ook nog de eigen fans missen. Die zijn namelijk niet welkom bij Olympique Marseille.

Ajax keert dit jaar terug in de Champions League na een afwezigheid van twee seizoenen. De eerste wedstrijd ging verloren in eigen huis tegen Inter: 0-2. Dinsdag gaat het op bezoek bij Olympique Marseille, de ploeg van voormalig Ajacied Geronimo Rulli en ex-Feyenoorder Igor Paixão. Ook Jeffrey de Lange (voormalig keeper Go Ahead Eagles) staat er onder contract.

Geen fans van Ajax welkom in Marseille

Marseille is ook nog puntloos, waar het in de eigen competitie drie keer op rij won, waaronder van kampioen Paris Saint-Germain (1-0). Een zware opgave dus voor Ajax. Helemaal nu de fans definitief niet welkom zijn. De Franse minister van Binnenlandse Zaken verbiedt "elke individuele of gezamenlijke reis, met welk vervoermiddel dan ook, van iedereen die zich voordoet als supporter van Ajax" in het land, zo wordt zaterdag gemeld in de staatskrant.

Volgens het besluit leiden uitwedstrijden van Ajax "zeer vaak tot verstoring van de openbare orde door het gewelddadige gedrag van bepaalde supporters". Ook wordt de rivaliteit tussen de supporters van Ajax en Marseille "al vele jaren gekenmerkt door vijandigheid".

Straf na misdragingen uit 2023

De supportersvereniging van Ajax had de achterban vorige week al geadviseerd niet naar Marseille af te reizen. In 2023 werd het Ajax-fans al verboden naar het onderlinge Europa League-duel in de Zuid-Franse stad te komen. Elf fans gingen alsnog en werden toen gearresteerd. Daar wordt Ajax volgens de supportersvereniging nu ook voor gestraft.

