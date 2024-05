Fans De Graafschap zorgen met boodschap aan KNVB voor gestaakt duel: 'Daarom doven wij onze pyro niet'

De play-offwedstrijd tussen ADO Den Haag en De Graafschap is een minuut na rust gestaakt wegens vuurwerk. Het uitvak kwam met een massale pyro, die gericht leek aan de voetbalbond KNVB. "Het kwaad is al geschied, daarom doven wij onze pyro niet", stond op een spandoek dat mee was genomen naar Den Haag.

Daarmee doelde de aanhang van De Graafschap op de collectieve straffen die worden uitgedeeld door de KNVB. Scheidsrechter Alex Bos kon niets anders doen dan het duel stilleggen. Er ontstond een enorme rookontwikkeling in het stadion en er waren vuurpijlen meegenomen, die deels op het veld klapten. De stand was 2-0 in het voordeel van ADO Den Haag, dat uit ook al won.

ADO Den Haag zet grote stap naar volgende ronde play-offs, maar De Graafschap mag nog hopen ADO Den Haag heeft in de play-offs om promotie/degradatie op bezoek bij De Graafschap met 3-2 gewonnen. De Superboeren mogen door een late goal wel nog altijd hoop koesteren op een plek in de volgende ronde. De return is aanstaande zaterdag in Den Haag.

De winnaar van dit duel speelt tegen de nummer 16 van de Eredivisie in de halve finale van de play-offs om promotie/degradatie.

"Het kwaad is al geschied - daarom doven wij onze pyro niet!" - De Graafschap met de tweede pyro van vandaag 🔥 #adogra pic.twitter.com/VyFRBJmkVx — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 18, 2024