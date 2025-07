Lamine Yamal heeft gezorgd voor een nieuw record bij de FC Barcelona. De Catalaanse club startte de verkoop van shirts met zijn naam en haalde op de eerste dag al miljoenen euro's binnen. Dit is echter nog maar het begin. De verwachting is dat de vraag naar het shirt met nummer 10 verder zal toenemen.

De jonge Spaanse aanvaller Yamal speelt vanaf dit seizoen met het meest prestigieuze rugnummer in het voetbal: nummer 10. Hij neemt dat nummer over na het vertrek van Ansu Fati. Eerder werd dit shirt bij Barcelona gedragen door legendes als Diego Maradona en Lionel Messi.

Flinke verkoop

Fans stonden te trappelen om het nieuwe shirt te bemachtigen. Volgens radiozender Cope verkocht de club op de eerste dag maar liefst 70.000 exemplaren, met een prijs van 145 euro per stuk. De inkomsten van Barcelona overschreden daarmee meteen de grens van 10 miljoen euro en verbraken de eerdere records van Messi en Neymar.

Yamal is nog maar net 18 jaar oud, maar wordt nu al door velen beschouwd als een van de beste voetballers ter wereld. Afgelopen seizoen speelde hij 55 wedstrijden, waarin hij 18 keer scoorde en 25 assists gaf. In mei bereikte hij een akkoord met de club over een contractverlenging tot 2031 en na zijn achttiende verjaardag tekende hij het contract.

Opkomst Ansu Fati

Yamal neemt het felbegeerde rugnummer dus over van Fati, die dit seizoen wordt verhuurd aan AS Monaco. De inmiddels 22-jarige buitenspeler heeft de verwachtingen bij Barcelona nooit echt kunnen waarmaken.

Fati debuteerde in 2019 op 16-jarige leeftijd voor de Catalanen, nadat hij de jeugdopleiding La Masia had doorlopen. Hij werd zo de op één na jongste speler ooit in Barcelona’s eerste elftal, met slechts 16 jaar en 298 dagen. In zijn tweede officiële wedstrijd scoorde Fati na vijf minuten, waardoor hij de jongste doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis én in La Liga werd (16 jaar, 304 dagen).

Blessures

De Spanjaard maakte in zijn eerste seizoen veel indruk, waardoor hij zelfs 'de nieuwe Messi' werd genoemd. In november 2020 sloeg het noodlot echter toe. Fati raakte zwaar geblesseerd en stond pas bijna een jaar later weer op het veld. Hij scoorde bij zijn rentree, maar kampte in de maanden daarna regelmatig met nieuwe spierblessures. Mede hierdoor wist hij het hoge niveau nooit meer echt aan te tikken.

Laten we voor Yamal en FC Barcelona hopen dat hij niet hetzelfde pad zal bewandelen als Fati.