FC Twente mocht met ster op de borst spelen na 'tiende titel', maar volgt Feyenoord, PSV en Ajax niet

De Ajax Vrouwen spelen met drie sterren op de borst, de vrouwen van Feyenoord met één ster en die van PSV met twee. Waarom? Omdat de mannen van die clubs in het verleden een tienvoud aan titels hebben behaald. Door FC Twente is er nu een bijzondere situatie ontstaan.

De vrouwen van FC Twente zijn namelijk voor de negende keer kampioen geworden. Omdat de mannen ook eens kampioen zijn geworden, staat de teller voor de gehele club op tien landstitels. De KNVB bevestigde aan Tubantia dat de mannen én vrouwen van FC Twente nu met een ster op de borst mogen voetballen.

Ontknoping Eredivisie Vrouwen | FC Twente pakt na twee mislukte pogingen toch de landstitel ten koste van Ajax De kampioen van de Eredivisie Vrouwen is bekend: FC Twente heeft de landstitel weer terug. De ploeg won op de allerlaatste speeldag de beslissende wedstrijd en weet Ajax achter zich te houden op de ranglijst. De Amsterdammers zijn de landstitel dus kwijt.

'FC Twente mag het zelf weten'

KNVB-woordvoerder Martine Braam zei daarover: "Er bestaat niet zoiets als een beleid op het voeren van sterren. Het is meer een gebruik wat op clubniveau is ontstaan bij tien landstitels. In het geval van FC Twente mogen ze daarom zelf beslissen hoe ze hiermee omgaan wanneer FC Twente de mijlpaal van tien landstitels aantikt."

De club heeft bekendgemaakt géén ster op de borst te nemen. FC Twente-woordvoerder Richard Peters: "Op moment dat FC Twente Vrouwen de 10e titel behaalt, krijgt zij een ster op het shirt. De mannen gaan die ster niet claimen."

Ajax en Feyenoord dragen wel sterren

Ajax en Feyenoord hebben al een soort van laten zien dat zij dit wél doen, omdat bij de vrouwen ook de sterren te zien zijn. En dat terwijl Ajax pas drie titels pakte bij de vrouwen en Feyenoord nog geen één. De mannen van Ajax wonnen 36 landstitels, dus is het ook direct interessant om in de gaten te houden of Ajax een vierde ster op de borst neemt bij een nieuwe landstitel voor de mannen of vrouwen.