FC Twente-speler Joshua Brenet hield mishandeling en kwijtraken rijbewijs stil, nieuwe straf wacht

Joshua Brenet zijn rijbewijs werd ingetrokken, toch stapte hij in de auto en werd gepakt. In twee teken tijd is hij zelfs twee keer betrapt. Dinsdag moet de speler van FC Twente zich verantwoorden bij de rechter voor dit misdrijf.

Joshua Brenet zit in de problemen. De rechtsback van FC Twente, die vorig seizoen een topseizoen meemaakte, wordt opnieuw door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd. Reden: hij zou in januari 2023 twee keer zijn betrapt op het rijden in een auto terwijl zijn rijbewijs was ingetrokken, meldt RTV Oost.

Brenet had het kwijtraken van zijn rijbewijs en het vervolgens 2 keer tegen de lamp houden tot nu toe verborgen weten te houden. Nog erger was dat hij in november 2021 ook al eens veroordeeld werd voor mishandeling van zijn vriendin. Hij had haar keel dicht geknepen. Toen kreeg hij een taakstraf van 20 uur, met een proeftijd van 2 jaar en een geldboete van 500 euro.

Taakstraf

Aangezien dat gedoe met zijn rijbewijs in 2023 speelde, wil het OM dat Brenet die taakstraf alsnog uit moet voeren omdat de nieuwe overtredingen in zijn proeftijd vielen. De advocaat van de FC Twente-speler werd pas laat opgeroepen om deze nieuwe zaak te behandelen, dus ze krijgt meer tijd om uit te zoeken hoe het precies zit.

Geen uitspraak en aflopend contract

Tubantia meldt dat zij FC Twente vragen hebben gesteld over de kwestie-Brenet, maar dat de club geen uitspraken doet over de speler. "FC Twente hecht er als werkgever aan de privacy van zijn werknemers in het beginsel zoveel mogelijk te waarborgen. Ook over de rechtszaak die dinsdag dient, doen wij geen mededelingen", komt FC Twente met een reactie.

Zaterdag maakte FC Twente bekend dat het aflopende contract van Brenet niet verlengd wordt. Wat betekent dat de rechtervleugelverdediger deze zomer een stap kan maken naar een andere club. Maar eerst moet Brenet zich dinsdag verantwoorden voor de rechter.