Spakenburg-trainer Chris de Graaf beleefde een opmerkelijke avond met de bekerclash tegen FC Twente, de club waar hij stage loopt. De Graaf staat erom bekend dat hij niet vies is van een gewaagde uitspraak, maar na de 6-3 nederlaag zal hij bij zijn stageadres toch een toontje lager moeten zingen. "Als mijn vader nog zou leven, zou hij zeggen: ik gooi die tv nog uit het raam", vertelt De Graaf.

De Graaf behoort al jaren tot de bekendste trainers in het amateurvoetbal. In het seizoen 2022/2023 zorgde hij voor grote bekerstunts door zowel Groningen als Utrecht uit te schakelen, waarmee Spakenburg de halve finale bereikte. Sindsdien weet de media hem goed te vinden. "Ik heb mijn best gedaan om het allemaal op te hypen en de druk bij FC Twente te leggen", lacht De Graaf, die aangeeft dat hij een uitbrander had gekregen als zijn vader nog had geleefd. "Dan had hij gezegd: ik gooi mijn tv nog uit het raam als ik nog één keer je hoofd op tv zie."

'Wilden hem een pak slaag geven'

FC Twente-verdediger Bart van Rooij kan het goed vinden met de 38-jarige stageloper. "Ik vind Chris een leuke toevoeging aan de staf. Hij is er natuurlijk niet altijd, maar hij heeft een leuke kijk op het voetbal en is gewoon een leuke gast", zegt de rechtsback vol lof. Tóch kan Van Rooij het niet laten om lachend een sneertje uit te delen. "We vonden hem wel héél aanwezig in de media."

"Dus we zeiden ook: oké, als we de kans krijgen om die gast een pak slaan te geven, dan gaan we er gewoon ons best voor doen. Nou, 6-3", lacht Van Rooij. "Nu is hij weer van harte welkom." De Graaf is zondag hoogstwaarschijnlijk in De Kuip weer aanwezig als FC Twente het opneemt tegen Feyenoord. "Dan mag ik tóch nog naar De Kuip, haha. Ze hebben alle recht om mij dan te plagen, want geloof mij: als wij hadden gewonnen, had ik dat zeker gedaan."

Sleutels weer in eigen beheer

De afgelopen weken doken regelmatig berichten op over de ‘ingeleverde sleutels’ van De Graaf, maar op het trainingscomplex in Hengelo is hij binnenkort gewoon weer welkom. Zelf denkt hij niet dat hij in deze periode veel extra tactische informatie had kunnen meenemen; zijn afwezigheid was vooral een voorzorgsmaatregel.

"Nee, man", reageert De Graaf op de vraag of hij op dat vlak veel voordeel had kunnen halen. "Maar stel, het was 6-3 geworden, dan had je nu gehoord: hij wist alles. Dat wil je niet." Zijn stage loopt nog tot en met mei. "En als FC Twente de bekerfinale haalt, dan verlengen we 'm gewoon, hoor!", grapt De Graaf.

Pak slaag van FC Twente

FC Twente maakte flink gehakt van Spakenburg, ondanks dat de Tukkers in de slotfase nog twee doelpunten 'cadeau' gaven. "Ik heb heel erg trots hoe wij ons hebben laten zien. Uiteindelijk heeft FC Twente terecht gewonnen, maar wij hadden gewoon op 1-0 kunnen komen via Ahmed (el Azzouti, red.). Om er een magische avond van te maken, móét je zo'n kans maken", licht De Graaf toe, die op een gegeven moment wist dat het klaar was. "Ik geloof in héél veel dingen en geef al helemaal niet snel op, maar nu wist ik wel dat de wedstrijd gespeeld was."

Mooi gebaar aan overleden clublegende

Voor De Graaf krijgt de knappe prestatie van Spakenburg extra lading, omdat clubicoon Paul Lieftink eerder op de dag is overleden. "We hebben het er van tevoren met de groep over gehad. Na de derby heb ik met Paul gesproken, toen vertelde hij tegen mij: weet je nog dat je als klein jochie als pupil van de week aan mijn hand liep? Nou, dat weet ik zeker nog. Het lijkt maar een paar jaar geleden, maar dat is dus al dertig jaar geleden."

"Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Het leven schiet voorbij, dus je moet van zulke avonden volop genieten. Ze moesten laten zien wie ze zijn, schijt hebben en met lef spelen. Dan ga je er misschien af, maar dan heb je wel alles gegeven. Daarom ben ik supertrots op de jongens", besluit De Graaf.