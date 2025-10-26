Ajax-spits Wout Weghorst beleefde een onaangename terugkeer naar zijn geboortegrond. In de Grolsch Veste werd hij voortdurend getrakteerd op een striemend fluitconcert door het FC Twente-publiek. De Tukkers-aanhang heeft zijn eerdere ongepaste uitspraken duidelijk nog niet vergeven, wat tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax overduidelijk zichtbaar was.

Weghorst speelt zondagmiddag tegen zijn 'droomclub' FC Twente. De spits uit Borne is ondertussen alweer bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Ajax, maar gaf in een eerder stadium aan dat hij dolgraag voor de Enschedeërs zou willen spelen. Echter, op het moment dat FC Twente zich meldde koos hij Ajax. Die woorden zijn ze in de Grolsch Veste niet vergeten.

Oorverdovend fluitconcert

Nog voordat Weghorst de bal had aangeraakt, werd hij in de Grolsch Veste onthaald op een luid fluitconcert. Toen de stadionomroeper zijn naam omriep, zorgden tienduizenden FC Twente-supporters voor een oorverdovend fluitgeluid. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd ook elke keer als hij de bal kreeg. De Ajax-spits wordt het niet in dank afgenomen dat hij ooit vol lof over FC Twente sprak, om de club later in de steek te laten.

Pijnlijke woorden Weghorst

Twee zomers geleden sprak Weghorst over de mogelijkheid om ooit voor FC Twente te spelen. "Ik heb het altijd gezegd dat ik nog één droom heb: dat is om bij FC Twente te spelen. De laatste tijd kwam dat ook al een keertje in een interview naar voren. Ik ging als kleine jongen naar FC Twente toe, met mijn broers. We zaten daar op Vak-P, het fanatieke deel van FC Twente. Dat is altijd iets waarvan ik heb gezegd: ja, daar zou ik supergraag nog eens willen voetballen in mijn carrière", vertelde Weghorst, gevolgd door tranen.

Slechts enkele maanden later klonken er echter heel andere woorden van de 33-jarige spits, toen hij zijn contract bij Ajax tekende. "Ik had als kleine jongen al een Ajax-pyjama aan. Jari Litmanen was mijn idool. En mijn opa was een enorme Ajax-fan", vertelde Weghorst bij Ajax TV. "Als we vroeger op vakantie gingen en langs de Johan Cruijff ArenA reden, zei ik al dat ik daar zou gaan spelen. Dat ik hier met mijn kinderen het veld op liep, had mijn opa erg trots gemaakt."

FC Twente - Ajax

De wedstrijd tussen FC Twente en Ajax is een 'subtopper', tussen de nummer vijf en acht van de Eredivisie. Voor de Amsterdammers ligt er behoorlijk veel druk op het duel na een vier slechte resultaten. In de Grolsch Veste is om 12.15 uur afgetrapt.

