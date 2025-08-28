Slecht nieuws voor FC Utrecht in de wedstrijd tegen Zrinjski Mostar: Victor Jensen moest in de eerste helft per brancard van het veld. De 25-jarige middenvelder was tot nu toe aan een enorm sterk seizoen bezig. Uiteindelijk werd het 0-0, wat genoeg was voor de groepsfase van de Europa League.

Het is nog niet bekend hoe het met de Deen gaat. Jensen werd in de 36e minuut vervangen door Dave van den Bergh. In de afgelopen acht wedstrijden was hij goed voor evenveel treffers. Daarvan maakte hij er vijf in de voorronden van de Europa League (vijf potjes) en drie in de Eredivisie.

Jensen greep naar zijn hamstring. Een enorme aderlating voor hem, omdat hij door zijn uitstekende vorm voor het eerst was opgeroepen voor het Deens elftal.

FC Utrecht

FC Utrecht doet het uitstekend in de voorrondes van de Europa League. De Domstedelingen wonnen vijf wedstrijden op rij, waarvan vorige week met 0-2 van Zrinjski. Daarom was het 0-0 gelijkspel deze donderdag in de eigen Galgenwaard genoeg om naar de groepsfase van de Europa League te gaan. De club uit Bosnië en Herzegovina moet het doen met een plek in de Conference League.

AZ

AZ plaatste zich eerder op de avond overtuigend voor de Conference League. De ploeg won met 4-1 van Levski Sofia, nadat het in Bulgarije ook al met 0-2 te sterk was.

AZ is de zesde Nederlandse club die zich plaatst voor een hoofdtoernooi van de UEFA, na PSV, Ajax, Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht. "Na de verloren bekerfinale wisten we wat we moesten doen", zei aanvoerder Jordy Clasie bij Ziggo Sport. "We hebben zes duels moeten spelen. En dat allemaal vroeg in het seizoen. Gelukkig is alles gelukt. Ik denk dat we ver kunnen komen in de Conference League."

