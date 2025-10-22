FC Utrecht is nog altijd op zoek naar een driepunter in de Europa League. Mogelijk komt die er op alternatieve wijze. Dat heeft te maken met het eerste groepsduel met Olympique Lyon.

Daar deed namelijk een niet-speelgerechtigde speler mee. Dat meldt de Franse krant Le Dauphiné. Het gaat om de Algerijnse aanvallende middenvelder Rachid Ghezzal. De krant heeft van de Europese voetbalbond UEFA de bevestiging gekregen dat Ghezzal daarom ontbrak in het volgende Europese duel van Lyon tegen FC Salzburg.

"Wij bevestigen dat speler Rachid Ghezzal op grond van artikel 31 van het reglement van de UEFA Europa League niet voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen aan UEFA-clubcompetities tot de volgende registratieperiode", citeert Le Dauphiné.

Belangrijke rol in nederlaag

FC Utrecht verloor met 1-0 en nota bene Ghezzal gaf de assist voor de enige treffer die werd gemaakt door Tanner Tessmann. Volgens Le Dauphiné heeft FC Utrecht een klacht ingediend bij de UEFA. De Europese bond zegt dat er een onderzoek is gestart. Bij de Utrechtse Eredivisionist was woensdagavond niemand bereikbaar voor commentaar.

