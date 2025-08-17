Het is misschien wel de meest bekritiseerde baan van de voetballerij: die van technisch directeur. Peter Hofstede is dat bij Telstar en vertelt dat het niet altijd even leuk is die functie te bekleden. Veel mensen zouden maar wat graag in zijn schoenen staan, maar: "er komt best veel druk op te staan", vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Direct na zijn eigen voetbalcarrière die hij op professioneel niveau afsloot bij ADO, ging hij aan de slag als technisch directeur in Den Haag. Een verrassende stap, want Hofstede is opgeleid tot gymdocent. "Toen ik op mijn 37e stopte, was Jeffrey van As technisch directeur en hij vroeg mij of ik wat in de scouting wilde doen. Je moet toch wat na het voetballen en ik had niet zo'n zin om les te gaan geven. Dus ben ik het gaan proberen."

Het liep best goed, legt Hofstede uit. Hij werd hoofd van de scouting en voor hij het wist was hij technisch directeur. "Ik had destijds ook goede connecties met Rob Jansen (destijds mede-eigenaar van de club), je moet soms ook een ingang hebben. Sindsdien ben ik ook nooit meer uit het vak gestapt", zegt hij.

Meer dan tien jaar zit hij al in het vak. Hij was actief bij ADO, ging naar De Graafschap en zit nu dus bij Telstar. Maaskant vraagt zich in de podcast af: heeft Hofstede eigenlijk nog ambities bij de grotere clubs in Nederland? Daar overweegt hij wel wat belangen in mee: "Je ziet om je heen gebeuren dat het geen beroep is waar je ontspannen mee door het leven gaat. Kijk naar Arnold Bruggink, Klaas-Jan Huntelaar... Hoe groter de club, er komt best veel druk op te staan."

"Ook bij volksclubs is die druk echt mega. Dus je moet je afvragen: wil je dat ook? Want je privéleven gaat er enorm onder lijden. Dat doet het nu ook. Het verschil tussen Telstar en De Graafschap is al zoveel meer ontspanning. Het heeft ook een beetje te maken met hoe de club erin zit en hoe de club geleid wordt en hoe de structuur van de club is. Maar het vergt wel veel van je hoor."

Deze zomer sprak hij met een andere Eredivisie-club. "Dat is het niet geworden uiteindelijk. Ik had ook net bijgetekend bij Telstar, dus dat maakte het ook lastig." Ambitie is er dus zeker. "Die heb ik nu ook deels met Telstar kunnen waarmaken, dat is echt mooi. Maar goed, was dat niet gelukt en je had het mij gevraagd... Dan ja, tuurlijk wil je bij een club waar de mogelijkheden wat makkelijker zijn. Maar hoe leerzaam dit is... Ik denk als TD's een paar dagen met mij meelopen en zien wat je bij een kleine club moet doen, dan weten ze niet wat ze zien."

