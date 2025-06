Felbekritiseerde Oranje-bondscoach krijgt steun uit onverwachte hoek: 'Kom op, laat het eerst zelf even zien'

De Oranje Leeuwinnen beleven sportief gezien roerige tijden. Terwijl bondscoach Andries Jonker zijn vertrek na het EK al heeft aangekondigd, komt vanuit een onverwachte hoek steun: trainer en analist Robert Maaskant steekt Jonker een hart onder de riem in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Meestal als we een oranje-shirt aantrekken, dan zijn we al wereldkampioen of Europees kampioen."

Na een zware 4-0 nederlaag tegen Duitsland en een magere 1-1 tegen Schotland in de Nations League klinkt de kritiek op de Oranje Leeuwinnen luider dan ooit, mede omdat het EK al over vier weken van start gaat. "Op het moment dat je het vrouwenvoetbal beoordeelt en je neemt het serieus - en dat doen we gelukkig allemaal langzamerhand - dan moet je ook gewoon durven zeggen dat het niet goed is. En het is op het moment gewoon niet goed", concludeert Maaskant.

Géén voorstander van ontslag

De verwachtingen rondom het aanstaande EK in Zwitserland worden steeds lager. Maaskant is stellig over de eventuele kansen van de Oranje Leeuwinnen. "Je gaat niet met veel vertrouwen naar de toernooi toe. De wedstrijd tegen Schotland was dan nog oké, maar vooral de eerste helft tegen Duitsland was héél pijnlijk.”

In de mannenwereld zou bij dergelijke situatie 'zeker een discussie geworden' zijn, zegt Maaskant. "Ik ben absoluut géén voorstander om trainers weg te sturen, maar in de mannenwereld was dit zeker een ding geworden. Vooral omdat je met een trainer naar het toernooi gaat, die na het EK weggaat. Maar ik zou nooit zeggen dat er een trainer ontslagen moet worden. Uiteindelijk heb je ook te maken met een team en ga je daar wel allemaal met hetzelfde doel naartoe: het EK winnen.”

Frictie rondom Jonker hoort erbij

Maaskant nuanceert de onrust rondom de positie van Jonker. "Héél zelden is een hele selectie blij met een trainer. Geen enkele wisselspeler vliegt de trainer om zijn nek. Als je 22 spelers hebt, dan heb je er elf die een hekel aan je hebben. Dat zal hij ook ervaren. Maar het zijn de dames die op het veld staan. Dus ik heb altijd een beetje moeite met van die spelers of speelsters die zich achter de trainer verschuilen en zeggen: 'het ligt aan de trainer'. Kom op, laat het eerst zelf even zien."

De afgelopen weken is er ook veel kritiek op 'de vele routiniers' in de selectie. Daar kan Maaskant zich niet in vinden. "Ik denk dat Jonker capabel genoeg is om de beste speelsters op te stellen en te selecteren. Op het moment dat je geen betere hebt, dan is het terecht dat je deze routiniers meeneemt. Die moeten dan het vertrouwen van Jonker terug betalen door te presteren."

'Oranje is nu eens underdog'

Maaskant ziet een voordeel in de huidige 'dip'. "We gaan een keer als underdog. Meestal als we een oranje-shirt aantrekken, dan zijn we al wereldkampioen of Europees kampioen. Nu kunnen we een keertje lekker als underdog ernaartoe", aldus Maaskant, die beseft dat het een zware poule wordt met Wales, Engeland en Frankrijk. "Maar als je niet van Schotland kan winnen, is iedere groep moeilijk."

'Ontwikkeling staat stil'

De voormalig trainer van onder meer NAC Breda en Go Ahead Eagles is positief over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in totaliteit. "Het zit nog steeds in de lift. Daar is de Eredivisie ook belangrijk voor geweest en ik denk ook dat dat nog steeds gaat groeien. Er zijn steeds meer meisjes die als ze gaan voetballen, betere trainers krijgen. Het wordt serieuzer genomen. Dus ja, ik denk wel dat daar nog steeds enorm veel potentie in zit, maar ik ben het met je eens dat de Oranje Leeuwinnen een beetje stilstaan ten opzichte van andere Europese landen."

