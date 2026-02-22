Raheem Sterling maakte zondag zijn debuut voor Feyenoord tijdens het Eredivisie-duel met Telstar (2-1). Bij ieder balcontact van de Engelsman klonk er luid gejuich vanuit De Kuip. Sterling heeft zijn debuut en eerste week in Rotterdam dan ook als zeer positief ervaren, zo vertelde hij na afloop.

"Goed", antwoordt Sterling op de vraag van ESPN hoe hij terugkijkt op zijn debuut bij Feyenoord. "Het belangrijkste is dat ik ben gestart met een overwinning." De Engelsman kwam rond de zestigste minuut binnen de lijnen en speelde dus zo'n dertig minuten. "Ik heb al een tijdje niet gespeeld, maar heb geprobeerd fit te blijven. Ik moet nog wel wat stappen zetten om fitter te worden."

Sterling werd met open armen ontvangen in Rotterdam en kijkt dan ook positief terug op zijn eerste week, waarin de selectie naar België vertrok voor een klein trainingskamp, omdat de Engelsman nog geen werkvergunning had. "Het was een geweldige interactie. Het reisje naar België was goed voor mij om mijn nieuwe teamgenoten te leren kennen. Ik heb er erg van genoten."

Verschil

Hoewel Sterling al maanden niet gespeeld had voor zijn debuut, is het niet lang geleden dat hij bij grote clubs in de Premier League speelde. Het grootste verschil met de Eredivisie? "Laten we het niet zo zeer over het verschil hebben, ik ben hier voor een nieuwe ervaring en uitdaging. Ik denk wat we een paar uitzonderlijke spelers hebben, een paar zeer getalenteerde jongens, dat kun je zien. Nu is het aan ons om consistent te blijven en onze doelen te behalen."

WK?

Vooralsnog heeft Sterling niet gesproken met Thomas Tuchel, de bondscoach van het Engelse nationale elftal, sinds zijn komst naar Feyenoord. Over zijn WK-kansen wil hij dan ook niet al te veel kwijt. "Ik moet gewoon blijven voetballen, dat is het belangrijkste."

