Feyenoord is de Europa League slecht begonnen. In Portugal verloor het met 1-0. Met maar liefst zeven wijzigingen werd er verloren op bezoek bij Braga. Het was slordig, grimmig en vervelend de hele wedstrijd lang. Voor zowel Feyenoord als de Nederlandse positie op de coëfficiëntenlijst is dit een vreselijke domper.

Feyenoord mocht eindelijk óók gaan starten aan hun Europese campagne. Waar PSV en Ajax vorige week beiden onderuit gingen in de Champions League, mocht Feyenoord laten zien hoe het wel moest in de Europa League. Robin van Persie gooide wel een ‘Fariolitje’ vooraf: hij voerde zeven(!) wissels door ten opzichte van de vorige competitiewedstrijd. Een groot risico, waar een andere trainer in de Eredivisie vorig jaar enorm op werd afgerekend.

Belangrijk duel

Op voorhand was het een heel belangrijk duel voor Feyenoord om de competitiefase goed te starten, maar ook omdat het tegen een directe concurrent op de coëfficiëntenranglijst was. Portugal hijgt in de nek van Nederland en na de misstappen van Ajax en PSV zijn punten tegen een Portugese tegenstander wel gewenst.

VAR

In het legendarische stadion Estádio Municipal de Braga werden de verhoudingen al gauw duidelijk: ook met alle wissels was Feyenoord de betere ploeg. Dat resulteerden tussen de tiende en vijftiende minuut voor wat kansjes via Tengstedt en Smal. Even hielden Feyenoorders de adem in toen de VAR een potentiële penalty checkte, vanwege een duwtje bij een corner. Het bleek loos alarm. Net als de check voor een rode kaart van Timber.

De wedstrijd bleef erg open en ook Braga kreeg kansen. Eenmaal moest Wellenreuther volledig gestrekt naar de hoek na een rake kopbal, maar de bal was al achter geweest. Dat was na rust niet anders. De kansen waren niet zo groot, waardoor het logisch was dat het 0-0 bleef.

Problemen Feyenoord

Na rust kwam Luciano Valente in de ploeg voor Timber. Hij kende een ongelukkige start van de tweede helft. Hij verspeelde veel ballen, waarvan één keer diep op eigen helft. Daardoor kwam Feyenoord een beetje in de problemen en groeide Braga in de wedstrijd. Het probleem was simpelweg dat de Rotterdammers niet gauw de juiste mensen aan de bal krijgen. In de counters, die Feyenoord zat kreeg, was het tempo onnodig traag. Vooral Diarra had daar last van.

Het mocht duidelijk zijn dat dit niet het Feyenoord is, dat men iedereen in de Eredivisie ziet spelen. Het werd ook niet beter op naarmate de tijd vorderde. Het werd zelfs wat grimmig, een heuse schoppartij. En vlak voor tijd sloeg het noodlot toe.

Zuur verlies

Feyenoord kreeg een levensgrote kans via Cyle Larin voor de 1-0. Hij kopte de bal op de paal en stond, zo bleek later, buitenspel. Uit de aanval die Braga daarna opzette kwam juist Feyenoord op achterstand. Navarro schoot op knappe wijze langs Wellenreuther, waardoor Feyenoord toch verloor in Portugal. Maar Watanabe en Lotomba waren wel erg gemakzuchtig. Larin scoorde nog in blessuretijd na een voorzet van Hadj Moussa, maar hij stond buitenspel.

In dit stadium is een nederlaag nog niet zo erg, maar het is toch zonde dat Feyenoord dit overkomt. Het is daarbij een grote domper voor Nederland op de coëfficiëntenlijst. Portugal komt nu in een onderling duel nog dichterbij de zesde plek die Nederland nu bezet en een extra Champions League-ticket geeft.

Alles over de Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.