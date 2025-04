'Feyenoord concreet voor Eredivisie-topscorer Sem Steijn'

Feyenoord maakt serieus werk van de komst van Sem Steijn. De huidige topscorer van de Eredivisie moet de eerste versterking van komend seizoen worden in Rotterdam.

Volgens 1908 heeft Feyenoord zich gemeld bij FC Twente en is de club concreet voor Steijn. De Rotterdammers zouden een formele aanbieding in Enschede hebben neergelegd voor de aanvallende middenvelder uit Den Haag.

Steijn heeft bij Twente nog een contract tot 2028, dus Feyenoord zal diep in de buidel moeten tasten om hem over te nemen. Volgens het medium 'heeft Feyenoord tot een bepaalde datum de mogelijkheid om Steijn tegen een vastgestelde prijs binnen te hengelen'. De Telegraaf meldt dat het om 10 miljoen euro gaat, maar dat het bod van Feyenoord daar voor nu onder ligt.

Topscorer

Steijn overlegt dit seizoen indrukwekkende cijfers. De aanvallende middenvelder scoorde in totaal 27 keer en gaf zes assists. 23 van deze doelpunten werden gemaakt in de Eredivisie, waarmee Steijn bovenaan staat in de topscorerslijst van de Nederlandse competitie. Naast belager Troy Parrott van AZ volgt op gepaste afstand met veertien treffers.

Transferzomer

Het kan weleens een drukke transferzomer worden in Rotterdam. Met Robin van Persie als nieuwe trainer en genoeg interesse in de huidige selectiespelers, zal er wellicht door geselecteerd moeten worden. Zo wordt er staat Anis Hadj Moussa bij meerdere clubs uit de top van Engeland en Frankrijk op het lijstje.

Strijd om plek 2

Steijn kan Feyenoord enorm helpen in de Rotterdamse strijd om de tweede plek. In de volgende speelronde speelt de aanvallende middenvelder met FC Twente tegen PSV. Feyenoord moet een gat van vijf punten goed maken op de Eindhovenaren. Wellicht dat Steijn zijn nieuwe club alvast een handje kan helpen in de race om plaatsing voor de Champions League.

Alles over de Eredivisie

