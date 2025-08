De UEFA verricht maandag de lotingen voor de volgende voorrondes van de Europese competities. Bij de Champions League gaat Feyenoord in de balletjes, bij de Europa League FC Utrecht en bij de Conference League AZ.

Feyenoord neemt het voor de Champions League-kwalificatie eerst in de derde ronde op tegen Fenerbahçe. Aanstaande woensdag is het eerste duel van het tweeluik en een week later volgt de return in Turkije. De loting van maandag geldt dus voor de tegenstander van Feyenoord, als de Rotterdammers het tweeluik met Fenerbahçe weten te overleven. Lukt dit niet, dan is de tegenstander die uit het balletje komt voor de Turken. De winnaar van die laatste voorronde gaat naar de competitiefase van de Champions League.

De volgende tegenstander kon maar uit twee verschillende duels komen. Of de overwinnaar van OGC Nice - Benfica óf de winnaar van het tweeluik tussen Red Bull Salzburg en Club Brugge. Het is de eerste optie geworden. Feyenoord zou daarin Benfica kunnen treffen, de ploeg die wordt gezien als een van de lastigste opponenten in de voorronde. Nice is dus ook nog een mogelijkheid. Als Feyenoord Fenerbahçe over twee duels weet te verslaan, dan spelen ze eerst thuis tegen de winnnaar van Nice - Benfica. Als ook die ontmoeting wordt gewonnen, dan mogen de Rotterdammers zich verheugen op de miljoenen die in de Champions League te verdienen zijn.

Bericht wordt aangevuld met lotingen AZ en Utrecht.

FC Utrecht

Bij FC Utrecht komt de mogelijke volgende tegenstander uit een van vier wedstrijden. HNK Rijeka (Kroatië) of Shelbourne FC (Ierland), Zrinjski Mostar (Bosnië) of Breidablik (IJsland), Lincoln Red Imps (Gibraltar) of FC Noah (Armenië) en BK Häcken (Zweden) of SK Brann (Noorwegen) wordt de volgende opponent van de ploeg van Ron Jans. Utrecht moet dan wel komende weken eerst afrekenen met het Zwitserse Servette in een tweeluik.

Uit de loting is de winnaar van het tweeluik tussen Zrinjski Mostar en Breidablik gekomen. Utrecht treft dus een van die twee teams in de laatste voorronde van de Europa League. De reis gaat dan naar Bosnië/Herzegovina of IJsland. Om daar te komen moeten de Domstedelingen wel afrekenen met het Zwitserse Servette. Aanstaande donderdag is de eerste van de twee duels.