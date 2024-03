Feyenoord haalt Gijs Smal transfervrij op bij FC Twente

Verdediger Gijs Smal komt van FC Twente over naar Feyenoord. De linksback komt in de zomer over. Het contract van de 26-jarige speler uit De Rijp loopt na dit seizoen af.

Smal vertrok in 2020 zelf transfervrij naar Twente, toen maakte hij de overstap van FC Volendam. Vorig jaar beleefde hij zijn beste seizoen met 2 goals en 12 assists in 44 officiële wedstrijden. Dit seizoen ontbrak de linksback lange tijd vanwege een kuitblessure, maar sinds begin november is hij weer een vaste waarde bij de Tukkers.

Quilindschy Hartman

Feyenoord neemt waarschijnlijk in de zomer afscheid van een aantal sterkhouders, onder wie Quilindschy Hartman. De linksback heeft zich uitstekend ontwikkeld onder Arne Slot en lijkt klaar voor de volgende stap. Ook is de kans dat Feyenoords tweede linksback Marcos Lopez, in de zomer vertrekt levensgroot, na twee seizoenen op de bank bij de Rotterdammers.