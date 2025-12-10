Dávid Hancko keerde deze week terug naar Nederland, maar dit keer in het shirt van Atlético Madrid. Tijdens de Champions League-clash met PSV speelde de Slowaakse verdediger een belangrijke rol bij de 2-3 overwinning van de Madrilenen in Eindhoven. Na afloop sprak hij tegen onder meer Sportnieuws.nl openhartig over zijn bijzondere band met Feyenoord en zijn aanpassing aan het Spaanse topvoetbal.

Hancko was eerlijk over het zware begin voor Atlético tegen PSV. "We wisten van tevoren dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, maar dat bleek ook wel in het eerste half uur. Zij hadden héél veel kansen en positiewisselingen, waardoor wij het lastig hadden. Daarna begonnen wij echter onze duels te winnen en veranderden onze manier van druk zetten, waardoor wij het heft in handen namen. De 1-1 was héél belangrijk voor ons, want daarna waren wij de betere ploeg."

Bijzonder doelpunt voor Hancko

De Slowaakse verdediger beleefde een bijzonder moment in Eindhoven. Het zette niet alleen zijn ploeg op voorsprong, maar het ook zijn allereerste doelpunt voor Los Rojiblancos. "Het was een heel belangrijk moment voor mij. Ik had in de afgelopen weken al een paar kansen, maar de bal wilde er niet in. Natuurlijk hebben we goede spitsen en doelpuntenmakers, maar ik wilde ook scoren. Ik was blij dat ik de rebound in het doel wist te werken."

Scoren voor het oog van Feyenoorders

De goal in Nederland had voor Hancko extra betekenis, aangezien hij onder toeziend oog van enkele bekende gezichten van Feyenoord speelde. "Er waren wel een paar jongens uit Rotterdam, zoals mensen van de videoanalyse en de materiaalman. Het is voor mij heel mooi dat ik met hen op de tribune heb kunnen scoren", vervolgt Hancko, die erkent dat hij nog altijd veel contact heeft met spelers van de Rotterdammers. "Ik heb heel veel felicitaties gehad van de jongens."

Liefde voor Feyenoord

Zijn verbondenheid met Feyenoord blijkt ook uit een bijzonder detail: hij speelt nog steeds met scheenbeschermers waarop het logo van de club prijkt. "Ik heb nog steeds dezelfde als bij Feyenoord. Ik wil ze trouwens wel gaan vervangen... Ik wilde wachten tot mijn tweede zoon geboren zou worden. Hij is twee maanden geleden geboren, dus ik denk dat we met kerst een foto gaan maken en die komt op de nieuwe scheenbeschermers. Die van Feyenoord zal ik overigens niet weggooien, die hou ik zeker voor altijd bij me. Het brengt me geluk."

i De scheenbeschermers van oud-Feyenoorder David Hancko bij Atletico Madrid. ©Screenshot Ziggo Sport

Dankbaar voor zijn tijd in Rotterdam

Hancko maakte afgelopen zomer de overstap van Feyenoord naar Atlético Madrid en heeft zich daar snel in de basis gespeeld. Hij is zijn voormalige club dankbaar voor de voorbereiding die hij daar kreeg. “Feyenoord heeft me goed voorbereid. De druk daar is ook groot, daardoor kon ik me makkelijker aanpassen dan andere spelers. Ik ben blij met de minuten die ik maak, want dat is niet makkelijk als nieuwe speler bij deze club. Dit was een droom van mij. Het was moeilijk om Feyenoord te verlaten, maar ik ben blij met deze stap."

Afscheid van Het Legioen

Ondanks zijn succes in Spanje is Hancko Feyenoord en de supporters nog niet vergeten. Hij hoopt binnenkort nog afscheid te kunnen nemen van Het Legioen. "Ik mis ze en ik houd van ze. Hopelijk kan ik snel naar De Kuip komen om afscheid te nemen", besluit de oud-aanvoerder van de Stadionclub.