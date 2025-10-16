Graziano Pellè is een naam die de harten van veel mensen op Rotterdam-Zuid sneller laat klopen. Afgelopen weekend keerde de cultheld terug in de Kuip om een wedstrijd te spelen met de Feyenoord Legends. Na afloop deelde de veertigjarige Italiaan hoe het met zijn leven gaat na de scheiding met zijn vrouw. "Ik ben hier niet vaak meer teruggeweest.''

Pellè liet in de twee jaar dat hij in Rotterdam actief was een onwisbare indruk achter. De boomlange Italiaan maakte 55 doelpunten in 66 wedstrijden voor Feyenoord. Afgelopen zondag wist hij weer het net te vinden in de Kuip. Hij nam namelijk deel aan de wedstrijd tussen de Feyenoord Legends tegen de Celtic Legends. Namens de Rotterdammers stonden naast Pellè ondermeer Dirk Kuyt, Pierre van Hooijdonk en Karim El Ahmadi op het veld. Ze wisten uiteindelijk met 2-1 te winnen van de Schotten.

'Ik ben gelijk gekomen'

Na afloop van de wedstrijd gaf Pellè in gesprek met het AD aan dat de legendswedstrijd voor hem een heel 'speciaal' moment was. " Toen ze me vroegen, ben ik gelijk gekomen." De spits keerde na zijn vertrek uit Rotterdam slechts één keer terug naar ons land. "Ik ben hier niet vaak meer teruggeweest."

'Ik woon in Dubai'

Dat kwam omdat Pellè na zijn transfer naar Southampton zijn loopbaan vervolgde in China en Italië. Naast zijn voetbal voetbalcarrière had de Italiaan sinds 2012 een relatie met Viktoria Varga, een model uit Hongarije. Ze waren zelfs twee jaar getrouwd. Toch maakte het koppel ruim een maand voor de wedstrijd van de Feyenoord Legends bekend dat ze uit elkaar zijn. Dat nieuws liet Varga weten op haar Instagram.

Tegen het AD vertelde Pellè waar hij uithangt na zijn scheiding. " Ik woon in Dubai." Daarnaast legt hij uit dat hij vanaf daar werk doet voor de Italiaanse club Lecce, de club uit de geboortestad van Pellè. " Ik ben goede vrienden met de clubeigenaren, dus soms geef ik ze wat adviezen op sportief gebied."

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.