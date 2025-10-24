Feyenoord boekte deze week eindelijk een Europees succesje, na twee nederlagen in de Europa League. Daarmee volgden de Rotterdammers het goede voorbeeld van PSV, dat eerder overtuigend won van Napoli. Zondag staan de topploegen tegenover elkaar in de Eredivisie, de vraag is alleen: hoe laat.

Het werd een lange dag voor Feyenoord en haar fans. Vanwege storm Benjamin, die over (met-name) West-Nederland raasde, werd het duel met Panathinaikos vervroegd naar 16.30 uur. Toen bleek dat het weer juist op dat tijdstip het slechts zou zijn, kwam er een nieuwe wijziging qua tijd. Het werd 21.00 uur in plaats van laat in de middag.

Verzoek Feyenoord bij KNVB voor topper tegen PSV

Daardoor heeft Feyenoord minder rust voor de topper tegen PSV van zondag in De Kuip. De Eindhovense nummer 2 van de Eredivisie speelde dinsdag al in de Champions League, terwijl de koploper dus donderdag laat nog in actie kwam. Feyenoord heeft een verzoek ingediend om later te spelen tegen PSV, dat zei trainer Robin van Persie op de persconferentie na afloop van het Europa League-duel.

Het zou dan gaan om een verplaatsing van 14.30 uur naar 20.00 uur. Van Persie verklaarde op de persconferentie waarom het verzoek is gedaan: "Het heeft met herstel te maken. Dit zit er extreem kort op, maar het zijn geen excuses. Het is een vraag die we dringend hebben gesteld."

Heel wat factoren die meespelen

De KNVB is nu aan zet om het verzoek van Feyenoord te behandelen. Maar ook gemeente en politie hebben er wat over te zeggen. De gemeente Rotterdam heeft het liefst dat risicowedstrijden tegen PSV of Ajax in daglicht worden gespeeld. Dat is om 20.00 uur niet meer het geval.

Kans van slagen?

Of het verzoek geaccepteerd gaat worden, is dus afwachten. Niet alleen bovengenoemde instanties hebben er wat over te zeggen; ook PSV kan roet in het eten gooien. Maar Van Persie heeft goede hoop dat dat niet gebeurt. "Peter (Bosz, red.) kennende vindt hij dat prima toch? Een avondwedstrijd in De Kuip is toch veel leuker?", lachte Van Persie op de persconferentie.

