Feyenoord moet Mats Wieffer missen in bekerfinale, middenvelder op krukken gespot

Feyenoord moet het tegen NEC waarschijnlijk stellen zonder Mats Wieffer. De middenvelder liep deze week een spierblessure op en zondag werd hij op krukken gespot bij het stadion.

Deze week kwam het nieuws al naar buiten dat Wieffer een trainingsprogramma binnen afwerkte en dus niet met de groep meetrainde. Toen was nog niet bekend wat de blessure precies was, maar het bleek te gaan om een spierblessure. Zondag werd Wieffer al op krukken gespot bij De Kuip voor de bekerfinale en later kwam ook de opstelling naar buiten waar hij niet in stond. Ramiz Zerrouki is zijn vervanger.

Langdurig

Het is niet bekend hoe lang de blessure van Wieffer zal duren, maar voor de bekerfinale is hij dus niet fit genoeg. Feyenoord heeft met de KNVB Beker nog maar één kans op een prijs dit seizoen. De tweede plek in de Eredivisie lijkt zo goed als zeker binnen en dus mogen de Rotterdammers zich opmaken voor een plek in de Champions League. De naam van Wieffer viel de afgelopen weken in de Spaanse media voor een mogelijke transfer naar FC Barcelona.