Terwijl Feyenoord duizenden fans vanmiddag verraste met de komst van Gonçalo Borges die als grote verrassing ook uit de helikopter stapte tijdens de presentatie van de nieuwe aanwinsten, moet het ondertussen vrezen voor een vertrek van Igor Paixao. De aanvaller heeft een akkoord met Olympique Marseille.

De Braziliaanse aanvaller heeft volgens het Algemeen Dagblad een akkoord bereikt met de Franse ploeg, maar Feyenoord nog niet. De sportief directeur van de Franse ploeg zou deze zondagmiddag nog aanschuiven bij directeur Dennis te Kloese in een ultieme poging Paixão los te weken bij de Rotterdammers.

Gonçalo Borges

Terwijl de Braziliaan bezig is met een vertrek naar Frankrijk, presenteerde Feyenoord zondagmiddag traditiegetrouw de nieuwe aanwinsten met een helikopterlanding in De Kuip. Grote verrassing van de middag was Borges, die ongeveer 15 minuten voordat hij uit de helikopter stapte had getekend bij de Rotterdammers. Zelfs de spelers waren nog niet op de hoogte van het feit dat ze nóg een nieuwe ploeggenoot hebben voor komend seizoen.

Borges komt over van FC Porto. De bekende nieuwe aanwinsten Sem Steijn, Luciano Valente en Gaoussou Diarra waren uit de helikopter gestapt in De Kuip toen de presentatrice ineens met een verrassende mededeling kwam. "Ik zie volgens mij nog iemand zitten", zei ze. "Even kijken of hij terugzwaait", ging ze verder terwijl ze zwaaide naar de helikopter. De toen nog onbekende aanwinst zwaaide terug. "Hebben we er dan nog een?", ging ze verder, waarna ze Borges aankondigde onder luid gejuich van de fans.

Spannend

Steijn vertelde nadat hij geland was en onder luid applaus bedolven door de fans dat hij het "heel gaaf vond om De Kuip vanuit de lucht te zien." Valente bekende daarentegen de vlucht "behoorlijk spannend te vinden". Steijn merkte die spanning bij zijn ploeggenoten: "er zat een beetje spanning bij de jongens, want het is niet niks om in zo'n helikopter te stappen."

