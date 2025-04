'Feyenoord nadert akkoord voor Eredivisie-topscorer Sem Steijn'

Feyenoord maakt serieus werk van de komst van Sem Steijn. De topscorer van de Eredivisie staat hoog op het lijstje in De Kuip, en de eerste stappen richting een transfer zijn al gezet. Een deal lijkt dichterbij dan ooit.

Tijdens en rond het duel tussen FC Twente en PSV, waar Steijn donderdagavond nog in actie kwam, liepen achter de schermen de gesprekken tussen Feyenoord en Twente stevig door. Bronnen rond de club uit Enschede melden dat beide partijen elkaar inmiddels 'redelijk dicht genaderd' zijn en dat er optimisme heerst over een snelle afronding, mogelijk zelfs dit weekend.

Eredivisie-smaakmaker zat dicht bij Oranje-selectie: 'Meneer Koeman belde me vorig jaar' Tijdens de afgelopen selectieperiode voor Oranje werd de afwezigheid van Sem Steijn al meermaals besproken. In gesprek met HELDEN Magazine vertelt de Eredivisie-topscorer nu zelf dat hij dichtbij een oproep zat, maar dat was al in oktober vorig jaar.

Hoewel er ook interesse is vanuit het buitenland, waaronder AS Roma en Internazionale, is Feyenoord op dit moment het meest concreet. Volgens De Telegraaf heeft de club inmiddels meerdere biedingen uitgebracht op de 22-jarige middenvelder.

Topscorer op weg naar De Kuip?

Steijn is bezig aan zijn derde seizoen bij FC Twente, waar hij sinds zijn komst in 2022 is uitgegroeid tot één van de meest trefzekere spelers van de Eredivisie. Tot het duel met PSV stond hij op 52 doelpunten in 117 officiële duels voor de Tukkers. Alleen dit seizoen al scoorde hij 27 keer, waarvan 23 keer in de competitie, goed voor de koppositie op de topscorerslijst. Daarnaast gaf hij zes assists.

De aanvallende middenvelder, afkomstig uit Den Haag, ligt nog vast tot medio 2028. Bij zijn contractverlenging vlak voor de jaarwisseling werd een vertrekclausule opgenomen: 10 miljoen euro. Het eerste bod van Feyenoord lag daar nog onder, maar inmiddels lijken de clubs dichter bij elkaar te komen.

Trainer Maurice Steijn is schuldbewust over zijn passie: 'Daar worden de vrouwen weleens gek van' In huize Steijn is voetbal de rode draad door het leven. Maurice Steijn weet haast niet beter. Hij was zelf voetballer, werd vroeg trainer, nam zijn gezin mee naar het Midden-Oosten en kreeg een goed voetballende zoon erbij. Ook de negatieve kanten van de voetballerij moest familie Steijn ondergaan. Zonder dat - met name vrouw en dochter - daarom hadden gevraagd. “Dat het veel over voetbal gaat, worden de vrouwen thuis weleens gek van.”

Transferzomer

Het kan weleens een drukke transferzomer worden in Rotterdam. Met Robin van Persie als nieuwe trainer en genoeg interesse in de huidige selectiespelers, zal er wellicht door geselecteerd moeten worden. Zo wordt er staat Anis Hadj Moussa bij meerdere clubs uit de top van Engeland en Frankrijk op het lijstje. Steijn zou in dat scenario een directe versterking zijn voor de as van het team. Iemand die scorend vermogen, creativiteit én ervaring met zich meebrengt.

'Feyenoorder-aanvaller geniet interesse van topclubs uit Engeland en Frankrijk' Feyenoord kent een seizoen met pieken en dalen. Dat geldt niet voor enkele spelers, die zich aan de malaise onttrekken en zich lieten zien tijdens de Champions League-duels. Dat levert nu interesse op.

Geen heldenrol voor Sem Steijn

Een symbolisch moment had het kunnen zijn: Steijn tegen PSV, de directe concurrent van Feyenoord in de strijd om plek twee. Maar de werkelijkheid bleek minder romantisch. FC Twente verloor in eigen huis met 1-3 van de Eindhovenaren en Steijn wist zijn stempel niet te drukken op de wedstrijd. Voor Feyenoord betekent dat dat de achterstand op PSV groei naar acht punten en directe plaatsing voor de Champions League verder uit beeld raakt.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.