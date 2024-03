Feyenoord schrikt, vecht en wint in eigen huis van FC Utrecht: gat met PSV terug naar 7 punten

Feyenoord heeft een achterstand van 2-0 weggepoetst in eigen huis. FC Utrecht, dat vol voor de Europese play-offs wil gaan, kwam brutaal op voorsprong in De Kuip. Feyenoord hield het lang spannend, maar rekende in de tweede helft af met de Domstedelingen. Het duel eindigde in 4-2, het gat met PSV is teruggebracht tot zeven punten.

Na de eerste verliespartij van het seizoen van koploper PSV, kon Feyenoord voor het eerst drie punten inlopen en nog wat spanning in de Eredivisie creëren. Even leek dat volledig fout te gaan toen Utrecht brutaal 2-0 voor stond binnen een half uur. Een donderspeech van Slot heeft Feyenoord moeten wakker schudden in de rust want na een goal van Igor Paixão vlak voor rust, wist Feyenoord er nog drie te maken na de pauze.

Feyenoord schrikt al vroeg tegen FC Utrecht

Het startsschot van de jacht op PSV had nog niet geklonken of Feyenoord liep al averij op. De mannen van Slot waren niet ingesteld op een brutale gast uit Utrecht en schrokken zich rot toen Othmane Boussaid na precies 84 seconden de bal achter Timon Wellenreuther schoot. Zijn schot uit de tweede lijn kon niet beter passen in de verre hoek.

Wie trainer Ron Jans een beetje kent zal weten dat zijn teams doorgaans erg goed staan in de organisatie. Een vroege achterstand tegen Utrecht is dan ook niet wenselijk voor Feyenoord. Dat de gelijkmaker niet gauw kwam, was toch echt aan Feyenoord zelf te wijten. Er waren zat kansen maar de Rotterdammers waren niet klinisch genoeg.

Feyenoord kampt met City-syndroom

Feyenoord leed een beetje aan het City-syndroom. Er werd maar rondgespeeld en rondgespeeld tot diep in de zestien van Utrecht. Dat gaf de kans voor de uitploeg om zich telkens te hergroeperen en een defensief blok te vormen, waar Feyenoord maar moeilijk doorheen kwam.

© Pro Shots

Vooral dissonant Ramiz Zerrouki (die later gewisseld zou worden) moest het ontgelden, hij kon maar moeilijk tempo aan de bal brengen. Meer dan eens klonk er boe-geroep vanaf de tribune als de middenvelder aan de bal kwam. Maar hij was absoluut niet de enige, het baltempo lag over het algemeen erg laag. Spelers zweepten het publiek telkens op met handgebaren, maar het publiek wilde eerst maar eens een reden krijgen daarvoor.

Dubbel pech voor Feyenoord in eerste helft

De jacht op PSV wat alsmaar meer bemoelijkt door FC Utrecht, dat zelf ook dolgraag drie punten achter de naam wilden zetten. Het kwam op een 2-0-voorsprong nadat Quilindschy Hartman Niklas Vesterlund in de zestien neerlegde. De Utrecht-speler werd in een piekfijne uitbraak diep gestuurd en dus neergehaald. De penalty werd benut door Sam Lammers en Hartman moest geblesseerd van het veld.

Hangen en wurgen

Igor Paixão deed uiteindelijk iets wat maar weinig Feyenoorders deden: van afstand uithalen. Hij lanceerde zichzelf en schoot vanaf een meter of 25 een kanonskogel af op Barkas, die de bal alleen maar langs zich kon horen suizen. Hij bracht Feyenoord terug in de wedstrijd waarna er wat gaatjes leken te vormen in de dijk van FC Utrecht. Slot ging aanvallend wisselen en liet Feyenoord vechten voor de overwinning.

© ANP

Feyenoord sleept overwinning eruit

Bart Nieuwkoop maakte de 2-2 op een vreemde manier. Hij kreeg in de rebound na een schot van Dávid Hancko de bal op zijn hoofd en kopte via een verdediger tegen de paal én net over de lijn. Het horloge van de scheidsrechter trilde en De Kuip barstte in juichen uit. Diezelfde Hancko zorgde even later voor de belangrijke 3-2 voor Feyenoord.

Hij speelde een Utrecht-verdediger door de benen en haalde verwoestend uit in de zestien. Zijn bal vloog in de verre kruising. Het slotakkoord was van Leo Sauer na een grove persoonlijke fout bij Utrecht. Op het middenveld pikte hij de bal op en had vrije doorgang richting Barkas, hij besloot de wedstrijd op 4-2.