Feyenoord heeft met Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic een nieuw centraal duo. De laatstgenoemde Zweedse-Bosniër is op zijn plek in Rotterdam en zijn goede vorm zorgt ervoor dat hij weer genoemd wordt bij de nationale ploeg. Maar dat shirt aantrekken zal hij niet meer doen. "Alles wat mij en mijn gezin is overkomen in Bosnië is volstrekt onacceptabel. Ik laat dat niet gebeuren."

Ahmedhodzic geniet het vertrouwen in Rotterdam. Sinds zijn komst afgelopen zomer van Sheffield United naar Feyenoord, speelt de Zweedse-Bosniër elke minuut. Door een schorsing kon hij tegen FC Groningen niet meedoen, maar verder is hij is vaste kracht in het elftal van trainer Robin van Persie.

Interlandcarrière

Na een vriendschappelijke interland met Zweden koos Ahmedhodzic ervoor om voor het land van zijn ouders uit te komen: Bosnië en Herzegovina. In dat land wordt er gesproken over een terugkeer van de Feyenoorder bij de nationale ploeg, maar dit verhaal wil de hoofdrolspeler zelf gelijk de wereld uit helpen. "Ik hoef niets weg te stoppen. Ik wil transparant zijn."

"Kijk, toen ik de switch maakte van Zweden naar Bosnië, betekende dat veel", vertelt Ahmedhodzic aan De Telegraaf. "Ik zag wat het voor mijn familie betekende, die ik een groot deel van mijn leven al miste daar. Bij de eerste interland kreeg ik een siddering door mijn hele lichaam bij het volkslied."

,,Ik wil mijn land vertegenwoordigen en heb er veel voor over om te spelen. Ik kan de interlandweken ook doorbrengen met mijn kinderen, maar dat deed ik niet. Alleen wilde ik niet mijn tijd en energie besteden aan spelers die het niet verdienen om onderdeel te zijn van een nationaal team. Als er invloeden zijn bij de bondscoach om bepaalde spelers te selecteren, haalt dat elke motivatie bij me weg.’’

Dubieuze dokters

Ook de rol van de medische staf speelt mee bij Ahmedhodzic. "Ik had al een keer meegemaakt dat ik een spierblessure had en de club had aangegeven dat ik niet kon spelen. Toen moest ik me toch melden en de coach liet me op het veld 20 keer sprinten om te zien of ik toch in actie kon komen. Vervolgens lag ik er een maand uit!"

Een blessure die door de Bosnische voetbalbond anders werd geïnterpreteerd werd de druppel voor Ahmedhodzic. "In aanloop naar de interland hier in Rotterdam tegen Nederland liep ik in de laatste wedstrijd met Sheffield een hamstringblessure op. Er was een MRI-scan nodig om de schade vast te stellen. Hier, in Rotterdam, heb je alle faciliteiten om zo’n scan te maken. Maar nee, bij de nationale ploeg vonden ze een echo voldoende. Ik voelde gewoon dat het niet goed zat in mijn been en als ik wel ging spelen liep ik een groot risico om voor maanden geblesseerd te zijn."

Een goed gesprek met de bond volgde en de verdediger ging terug naar Engeland voor een scan. "Toen ik mijn telefoon weer aanzette, ontplofte die met berichten van familie en vrienden, die allemaal vroegen waarom de coach zei dat ik niet voor mijn land wilde spelen. Dat leidde tot een lawine aan boze reacties in mijn richting vanuit Bosnië. Zelfs mijn vrouw werd afgeslacht in de media door wat de coach de pers had verteld."

En dan moest het ergste nog komen voor Ahmedhodzic. "Mijn vader was erg actief op Facebook. Tot op de dag van vandaag begrijp ik niet waarom hij zulke vreselijke dingen heeft gezegd. In plaats van dat hij mij geloofde, beschermde en verklaarde dat mijn beslissing de enige juiste was, vertelde hij: ’Anel is nu geen zoon van mij, zijn vrouw heeft zich bezig gehouden met black magic en nog veel ergere dingen’. Hij beschermde mij en mijn gezin op geen enkele wijze, ging dwars tegen zijn eigen zoon in. Ik was met stomheid geslagen."

Een terugkeer bij de Bosnische nationale ploeg is dus uit den boze voor Ahmedhodzic. "Na 24 interlands moest ik besluiten om niet verder te gaan als international. Alles wat mij en mijn gezin is overkomen in Bosnië is volstrekt onacceptabel. Ik laat dat niet gebeuren."