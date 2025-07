Een heftig incident in het oefenduel van Feyenoord. Het ging mis bij centrale verdediger Thomas Beelen na een ongelukkige botsing met een speler van KAA Gent. Beelen schreeuwde het uit van de pijn, terwijl het angstvallig stil werd op Varkenoord. De oefenwedstrijd werd bij een 1-1 stand tijdelijk stilgelegd. Feyenoord bevestigt dat de verdediger een operatie moet ondergaan.

Feyenoord en Gent waren na een half uur (er werd vier keer 30 minuten gespeeld) net van helft gewisseld toen Beelen een bal wilde onderscheppen. Een pijlsnelle aanvaller van de Belgische club schatte het echter verkeerd in en liep vol door op de centrale verdediger. Die schreeuwde het uit van de pijn en de dader had al snel in de gaten dat het goed mis was.

Beenbreuk?

De Kaapverdiaan Hélio Varela moest getroost worden door spelers van Feyenoord en Gent en durfde uiteindelijk niet meer verder te spelen. Ondertussen lapte de medische staf van de Rotterdammers de huilende Beelen op. Uiteindelijk lag de oefenwedstrijd zo'n twintig minuten stil. Gevreesd wordt voor een beenbreuk van Beelen.

'Wensen je veel sterkte en kracht'

Een paar uur na het met 1-2 verloren duel tegen KAA Gent bevestigt Feyenoord met een bericht op sociale media hetgeen waar menig toeschouwer al voor vreesde: Beelen moet onder het mes. "Thomas Beelen ondergaat operatie na ernstige beenblessure", staat er bij het bericht, waarbij de Rotterdammers de verdediger "namens iedereen bij Feyenoord" sterkte en kracht toewensen bij zijn herstel.

Weinig verdedigers over

De blessure is een zware dobber voor Feyenoord, dat over drie weken al in de voorrondes van de Champions League speelt. Dávid Hancko is voor een recordbedrag op weg naar de uitgang, terwijl de ervaren Gernot Trauner ook nog niet wedstrijdfit is. De enige overgebleven centrale verdediger is jeugdspeler Jan Plug.

⏸️ De wedstrijd is tijdelijk stilgelegd vanwege de blessure van Thomas Beelen.#feygnt — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 19, 2025

Bij Feyenoord kwam de Marokkaan Oussama Targhalline binnen de lijnen voor de geblesseerde Beelen. De Pool Jakub Moder zakte daardoor een linie naar de positie als rechter centrale verdediger. In het laatste deel van de wedstrijd speelden middenvelders Ramiz Zerrouki en Thijs Kraaijeveld achterin.

Goal van Sem Steijn

Feyenoord kwam zaterdagmiddag op het jeugdcomplex vroeg op achterstand tegen Gent door een doelpunt van de onfortuinlijke Varela. Later maakte de van FC Twente overgekomen Sem Steijn gelijk op aangeven van Ayase Ueda. Uiteindelijk eindigde het oefenduel in 1-2 door een goal van Gent-speler Dante Vanzeir.

