Finale Conference League: op deze zender kijk je live naar Olympiakos - Fiorentina

De finale van de Conference League wordt vanavond om 21.00 uur gespeeld in de OPAP Arena in Athene. De strijd gaat tussen Olympiakos uit Griekenland en het Italiaanse Fiorentina. De wedstrijd is live in Nederland te zien op televisie.

Olympiakos verraste vriend en vijand door in de halve finale allebei de duels van Aston Villa te winnen. De Engelse ploeg werd als favoriet voor de eindzege bestempeld, maar kwam dus niet voorbij de Grieken. Olympiakos mag nu in het stadion van aartsrivaal AEK Athene de finale spelen.

Fiorentina

Fiorentina behaalde de finale door in de halve finale af te rekenen met Club Brugge. De nummer acht van de Serie A is via de competitie al zeker van de voorronden van de Conference League van volgend seizoen, maar het winnen van de finale levert een mooier ticket op.

Ticket groepsfase Europa League

De winnaar van de Conference League plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League van komend seizoen. Ook de Europa League gaat op de schop. Net als in de Champions League doen er in het nieuwe seizoen 36 ploegen mee aan een grote competitieronde, waarin begonnen wordt met vier thuis- en vier uitwedstrijden tegen acht verschillende tegenstanders.

Vijf vragen en antwoorden over de nieuwe opzet van de Champions League: Feyenoord mogelijk in een hogere pot dan kampioen PSV De knockout-fase van de Champions League begint deze week, maar toch kijkt men al met een schuin oog naar volgend seizoen. De opzet gaat namelijk veranderen en dat levert een hoop vragen op. Hoe gaat dat eruit zien en wat betekent dat voor de Nederlandse ploegen? Alle informatie over de nieuwe Champions League vind je hier.

Zender finale Conference League

Je kunt in Nederland op twee zenders naar de finale van de Conference League kijken. Veronica is de vaste zender van de Conference League en is nu ook het kanaal dat Olympiakos - Fiorentina live uitzendt. Vanaf 20.25 uur begint de uitzending, om 21.00 uur is de aftrap. Liever een langere voorbeschouwing of andere commentator? Dan kun je vanaf 20.00 uur ESPN aanzetten. Daar begint dan Studio Europa en aansluitend wordt ook de wedstrijd Olympiakos - Fiorentina live uitgezonden. Daar kun je ook een livestream vinden.

Scheidsrechter en VAR

Er is een VAR tijdens de finale van de Conference League. Dat is bij Olympiakos - Fiorentina de Portugees Tiago Martins. Hij ondersteunt zijn landgenoot, scheidsrechter Artur Dias. De assistent-scheidsrechters zijn Paolo Soares en Pedro Ribeiro. De Zweed Glenn Nyberg is de vierde official.

De Portugees Artur Dias is de scheidsrechter van de Conference League-finale. ©Pro Shots

Geen Nederlanders en vermoedelijke opstellingen

Er zitten geen Nederlanders in beide selecties. De ogen zijn bij Olympiakos gericht op de Marokkaanse spits Ayoub El Kaabi, die al tien keer scoorde in de Conference League. Bij Fiorentina zijn Lucas Beltran en Nicolas Gonzalez de clubtopscorers met elk vier goals.



Vermoedelijke opstelling Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis.



Vermoedelijke opstelling Fiorentina: Terracciano, Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Kouamé, Belotti.