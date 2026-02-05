Galatasaray-speler Ahmed Kutucu kwam woensdagavond op vreselijke wijze in botsing met Isa Dogan, de keeper van Istanbulspor. Hij raakte bewusteloos tot grote schrik van zijn ploeggenoten.

Beide voetballers gingen direct naar de grond na het incident aan het begin van de tweede helft. Dogan stompte met zijn handen de bal weg een daarbij kwam zijn lichaam hard in contact met de 25-jarige Kutucu. De spits ging verloor daardoor zijn bewustzijn. De andere spelers ophet veld zagen meteen dat er iets goed mis was.

Galatasaray-aanvaller Baris Alper Yilmaz was er als eerste bij. Hij handelde direct en stak zijn vingers in de keel van Kutucu, om te voorkomen dat hij zijn tong in zou slikken. Als de tongspier verslapt bij bewusteloosheid, kan dat verstikking veroorzaken. Gelukkig slaagde Yilmaz erin om dat te voorkomen.

Daar slaagde hij gelukkig in. ‘De tong inslikken’ is het naar achteren zakken van de tongspier bij bewusteloosheid of een epileptische aanval, wat de ademweg blokkeert en verstikking kan veroorzaken.

Gebroken jukbeen Dogan

Toen Kutucu even later weer was bijgekomen kon hij op eigen kracht het veld verlaten. Hij werd direct gewisseld. Dogan was er ook slecht aan toe en moest per ambulance worden afgevoerd. Turkse media meldden later dat hij zijn jukbeen zou hebben gebroken.

De 25-jarige Kutucu werd afgelopen zomer voor 6 miljoen euro gekocht van Eyüspor. Voor die club maakte hij 23 goals in 42 duels. Hij speelde in seizoen 2020/2021 nog in Nederland vor Heracles, maar daar kwam hij niet tot scorden. Bij Galatasaray heeft hij een contract tot 2028.

Noa Lang

Galatasaray won het duel uiteindelijk met 3-1. Kutucu was in de eerste helft nog verantwoordelijk voor het derde doelpunt van de thuisploeg. De andere goals kwamen op naam van Mauro Icardi en Lucas Torreira. Noa Lang, die deze winter van Napoli overkwam naar de Turkse topclub, bleef de hele wedstrijd op de bank