Fortuna Sittard-trainer haalt hard uit naar klinkende nederlaag: 'Ik krijg er kippenvel van'

Danny Buijs heeft na afloop van de verloren wedstrijd met Fortuna Sittard tegen Sparta (0-3) geen goed woord over voor scheidsrechter Ingmar Oostrom. De trainer van de Limburgers gaf na afloop aan de 'vervelende houding' van de arbiter te hekelen en zelfs 'kippenvel' te krijgen.

In eigen huis ging Fortuna zaterdagavond hard onderuit. Dankzij twee doelpunten van Shunsuke Mito en de eerste treffer van Gjivai Zechiël voor de Limburgers won Sparta met 0-3. Vlak voor tijd zag de thuisploeg nog een doelpunt van Bojan Radulovic worden afgekeurd, omdat hij in aanloop hands had gemaakt. Gedurende de wedstrijd kookte Buijs al een aantal keer zichtbaar wegens het optreden van scheidsrechter Oostrom, die hem zelfs nog een gele kaart gaf.

'Mijn team was slecht, maar deze man...'

De irritatie richting de arbiter zat dus al hoog bij Buijs, maar na afloop haalde hij dit nogmaals flink aan in gesprek met ESPN. "Laat ik daar één ding over zeggen: mijn team was slecht, maar deze man… Wauw”, begint de trainer van Fortuna Sittard woedend.

“Gewoon zijn hele presentatie, z’n houding. We staan erover te praten, en ik krijg gewoon kippenvel. Echt. En ik ben ook af en toe niet goed, en dan mogen ze wat zeggen en ook een keer een kaart geven. Maar die houding… Ik krijg gewoon echt kippenvel over m’n hele lichaam.”

'Het gaat om de presentatie en de houding'

Buijs gaf na afloop van de wedstrijd aan dat hij niet de enige bij Fortuna Sittard was die moeite had met het optreden van Oostrom. "Het doet niet alleen met mij iets. Er zitten er nog heel veel in de kleedkamer. Wij gaan weleens te ver en dat mag gecorrigeerd worden. Maar het gaat om de presentatie."

De 42-jarige trainer benadrukte dat hij over het algemeen goed kan omgaan met de houding van andere scheidsrechters. "Daarin zie je echt een groot verschil in hoe scheidsrechters zich opstellen," aldus Buijs.

Volgende nederlaag voor Fortuna Sittard

Naast de scheidsrechterlijke beslissingen baalde Buijs vooral van de verloren wedstrijd van zijn ploeg. Dankzij de tweede nederlaag op rij in de Eredivisie staat Fortuna op negende plaats. Ondertussen klimt Sparta dankzij de klikkende zege naar plaats veertien en heeft het nu vier punten meer dan nummer zestien Willem II.

