Francesco Farioli duikt dag van vertrek bij Ajax op in Nederlands televisieprogramma

De Italiaanse trainer Francesco Farioli is vertrokken bij Ajax. Maandagochtend maakte de club bekend dat de oefenmeester al na één seizoen vertrekt bij de Amsterdammers. In Nederland zullen we hem echter nog één keer in actie zien, want maandagavond schuift hij aan bij het voetbalpraatprogramma Rondo.

Ziggo Sport, waar het programma te zien is, kondigde zondagavond al aan de Farioli te gast zou zijn. Op dat moment was nog niet bekend dat hij een dag later niet meer werkzaam zou zijn bij Ajax, Bij die club was hij heel dichtbij de landstitel, maar die liep hij na een inzinking in de laatste paar wedstrijden het kampioenschap mis.

'Verschil in inzicht'

Een dag later maakte Ajax bekend dat Farioli zijn koffer pakte. "Het management en ik hebben dezelfde doelen voor de toekomst van Ajax, maar we hebben een verschil in inzicht over de manier waarop we willen werken en opereren om die doelen te bereiken." Dat er tussen staf en directie wat onenigheid was, werd tijdens het seizoen al duidelijk. "Gezien deze verschillen in de principes en fundamenten van dit project, voel ik diep in mijn hart dat dit het beste moment is om uit elkaar te gaan."

In hetzelfde persbericht bedankt de vertrekkende coach de club. "Het was een absoluut voorrecht om de eerste buitenlandse Ajax-coach te zijn sinds 1998 en de eerste Italiaanse trainer ooit."

Bij Rondo zal Farioli zijn vertrek ongetwijfeld verder toelichten. Het praatprogramma begint om 20.30 uur en is te zien op Ziggo Sport. De zender speelde handig in op de actualiteit en liet kort na het nieuws via X weten dat de oefenmeester 'gewoon' aanschuift aan tafel, ondanks zijn snelle vertrek bij Ajax.

Tranen bij Farioli

Op zondag leek Farioli al te weten hoe laat het was. Na Ajax - FC Twente (2-0) was hij zijn emoties niet de baas. In tranen deed hij een ereronde en bedankte hij het publiek.

