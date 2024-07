Francesco Farioli maakt eerste opstelling Ajax bekend: opvallende naam in defensief centrum

Denzel Dumfries was de afgelopen jaren de grote publiekslieveling bij het Nederlands elftal. De rechtsback van Inter was op het afgelopen WK in Qatar zelfs de beste man van Oranje. Voor het EK leek Jeremie Frimpong aan zijn stoelpoten te zagen, maar eigenlijk is Dumfries, die kan terugvallen op een rotsvaste basis, omstreden. Dit is zijn vrouw Jaimy Kenswiel.