Franse en Italiaanse media over voetbalshow van PSG en afgang van 'vervloekt' Inter: 'Een nachtmerrie'

Paris Saint-Germain vermozelde Inter zaterdag in de finale van de Champions League. In de Allianz Arena te München werd het 5-0; de grootste marge in de eindstrijd in de geschiedenis van het toernooi.

De Italiaanse krant Coriere Delle Sera schrijft dat de Italiaanse club werd weggeblazen door PSG. "Inter kwam niet voor in dit verhaal", aldus de krant. "Er was geen echte wedstrijd. Inter kwam niet opdagen. Wat een doffe klap! Een pijnlijke en lelijke nederlaag, een vernedering. De tweede verloren finale in drie jaar. Het is een vloek."

In de finale van 2023 verloor Inter van Manchester City, dat destijds, net als PSG nu, ook voor de eerste keer de Champions League veroverde. "Destijds konden de mannen van Inter met opgeheven hoofd van het veld gaan. Maar ditmaal is het anders. De Franse ploeg domineerde van begin tot eind."

Nachtmerrie

Sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft het over "een nachtmerrie" voor Inter. "Deze finale is door PSG gewonnen op dominante wijze, in elk aspect van het spel. Van een ijzeren verdediging tot een aanvallende linie waarin elke speler wel een hattrick kon maken. Er zijn vier mannen van de wedstrijd: Hakimi, Kava, Mayulu en Doué, Op 3 juni wordt de gouden gozer uit Angers twintig jaar. Dan is hij dus al een Europees kampioen."

Briljant

France 24 had het over 'de briljante jonge ploeg van trainer Luis Enrique", die "een maatje te groot was voor Inter in een van de meest eenzijdige finales ooit. Tiener Desire Doué scoorde tweemaal in de pot die eindigde met de verbluffende score van 5-0."

Ook wordt Achraf Hakimi uitgelicht, de maker van de openingstreffer. "Hij speelde tegen zijn voormalige club, Inter. Hij gaf PSG een vroege voorsprong. Doue leverde de assist, daarna rondde hij juist een aanval af. Zijn nog aangeraakte schot verdubbelde in de 20e minuut de voorsprong."

Afspraak met de geschiedenis

L'Equipe heeft een korte kop: "De kunst en de eindzege". Want kunstig was het spel van het jonge Franse team zeker, deze Champions League. Het team barst van de balkunstenaars die hun technische kunde volop etaleren. "Parijs had een afspraak met de geschiedenis", schrijft de sportkrant. "Een exceptioneel PSG vermorzelt Inter en wint voor het eerst de Champions League."

De auteur blikt terug op de eerste Champions League-finale van PSG, in 2020, die verloren ging. "Het wachten duurd elang en soms demotiveerde was. Maar deze verlossing is het wachten waard. En na Olympique Marseille is PSG pas de tweede Franse club met deze prijs. Inter werd opzij gezet, Desire Doué was de sterspeler, terwijl hij juist een verassing was in de basiself."