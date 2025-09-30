Ajax is bezig met een van de slechtste wedstrijden in de clubhistorie. Op bezoek bij Olympique Marseille staat de ploeg van trainer John Heitinga al kansloos met 3-0 achter. Een foutenfestival zorgt voor de beschamende tussenstand en daar verbazen zelfs de Franse media zich al over. "Verbijsterend."

Ex-Feyenoorder Igor Paixao scoorde binnen de eerste twaalf minuten twee keer en Mason Greenwood maakte voor het half uur gepasseerd ook nog de derde Franse goal. De bijhouders van de diverse liveblogs rondom Marseille - Ajax weten niet wat ze zien. L'Equipe komt maar moeizaam over de 'zeer slechte' start van de Amsterdammers heen, zeker omdat de 3-0 al snel volgde. "Greenwood degradeert de Amsterdammers nog verder", schrijft het toonaangevende Franse medium.

'Glorix pakken'

Le Parisien heeft het over een 'Marseille-festival' na de waanzinnige eerste helft aan Franse zijde. Vanuit Nederland stromen de reacties op Ajax ook binnen. 'Het Velodrome (stadion van Marseille, red.) in een volle droom', kopt L'Equipe het liveblog na een half uurtje. Wielerjournalist Thijs Zonneveld gaat 'de Glorix pakken', grappend doelend op dat hij zijn ogen moet en wil spoelen met het bleekmiddel om het waardeloze Ajax van zijn netvlies te krijgen.

'Ajax is compleet verbluft'

RMC Sport doorziet alles wat er misgaat bij Ajax, 'De Nederlanders hebben geen oplossing. Ajax is compleet verbluft. Marseille maakt veel indruk en de doelpunten stapelen zich op in de eerste helft. OM is de beste in zowel de aanval als de verdediging. Het koppel Medina-Aguerd achterin is formidabel en laat niets aan het toeval over.' Le Figaro ziet telkens 'dodelijk balverlies' van Ajax en merkt op dat de ploeg pas na de 3-0 voor het eerst adem kan halen.

Het regionale La Provence ziet dat 'Marseille in de zevende hemel is'.

