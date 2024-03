Frenkie de Jong klapt enkel dubbel en moet met wagentje het veld verlaten

Frenkie de Jong heeft een lelijke blessure opgelopen in de wedstrijd tegen Athletic Club. In Bilbao klapte zijn enkel dubbel in de 24e minuut. FC Barcelona zal hem voorlopig missen, komt het EK voor hem in gevaar?

De rechterenkel van de middenvelder van FC Barcelona klapte dubbel in een duel met Unai Gómez in de 24e minuut. De Jong kon niet verder en werd met een wagentje van het veld gebracht. De Jong probeerde in eerste instantie zelf van het veld te lopen, maar hij schudde al snel zijn hoofd. De middenvelder nam met een bedrukt gezicht plaats op het wagentje.

Over de ernst van de blessure van De Jong is nog niets bekend. Het kan ook gevolgen hebben voor de inzetbaarheid van de international in de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal deze maand. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt op 22 maart een oefenwedstrijd tegen Schotland in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Vier dagen later speelt Oranje tegen Duitsland in Frankfurt.

De wedstrijd tussen Athletic en FC Barcelona stond bij het uitvallen van De Jong 0-0.