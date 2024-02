Frenkie de Jong start in Champions League-duel van Barcelona in Napels

Frenkie de Jong houdt woensdagavond de Nederlandse eer hoog in de Champions League. De 26-jarige middenvelder start namens Barcelona in het uitduel met Napoli. Lamine Yamal wordt de jongste speler in de knockout-fase van de Champions League met 16 jaar en 223 dagen.

De Jong vormt een middenveld met Ilkay Gündogan en Andreas Christensen. De Nederlander was de afgelopen dagen nog boos op de Spaanse pers. "J ullie schrijven allemaal leugens over mijn contract, over mijn situatie en mijn salaris. Ik zou veertig miljoen euro verdienen. Ik ga geen bedragen noemen verder, maar dat is gewoon niet waar. Barcelona is de club van mijn dromen en ik verwacht hier nog heel lang te spelen", zei hij.

Opstellingen Napoli en Barcelona

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen en Kvaratskhelia

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araujo, Iñigo Martínez, João Cancelo; Chirstensen, De Jong, Gündogan; Yamal, Lewandowski en Pedri