Frenkie de Jong zucht en lacht sarcastisch na ontsnapping in Dortmund: 'Laat ik het daar op houden'

Met veel kunst en vliegwerk staat FC Barcelona in de halve finale van de Champions League. Na afloop van de kwartfinale tegen Borussia Dortmund (3-1 nederlaag) stond aanvoerder Frenkie de Jong zuchtend én sarcastisch lachend voor de camera.

De 4-0 zege van een week eerder was uiteindelijk genoeg om de 3-1 nederlaag te kunnen slikken. Maar daar was ook alles mee gezegd. Puffend, over z'n hoofd wrijvend en nadenkend stond De Jong na het duel bij Ziggo Sport. Hoe hij zich voelde, kon hij al moeilijk antwoord op geven. "Hoe zeg ik dat? Ik ben meer opgelucht dan blij. We hebben niet lekker gespeeld, laat ik het daar op houden", begon de middenvelder van het Nederlands elftal.

'Vond je?'

Hij vond dat veel van zijn Barça-ploeggenoten 'hun niveau niet haalden' tegen de nummer vier van Duitsland. "We leden onnodig balverlies en we waren niet altijd scherp in het verdedigen. We hebben wel wat steekjes laten vallen." Toen hij vervolgens kreeg toegespeeld dat zijn eigen wedstrijd ook niet super was, begon hij sarcastisch te lachen. "Vond je?", reageerde hij op verslaggever Sam van Royen. "Ik speelde een prima wedstrijd. Niet goed, maar wel prima. Heb wat foutjes gemaakt."

'Rustig kijken'

De Jong merkte op dat Dortmund met veel 'lange jongens' speelde en daardoor fysiek sterk was. "Ze hadden heel veel snelheid, power. Ze moesten wel één op één en dat deden ze heel goed. Maar dat moeten wij beter doen." Of hij zenuwachtig werd na de 2-0? "Ik ben er nooit helemaal gerust op." Nu wacht in de halve finale Inter of Bayern München. "Ik ga lekker rustig kijken en dan zien we wel wie het wordt. Twee topploegen, maar dat is logisch. In deze fase blijft de elite over."

Overal nog actief

De middenvelder is met Barcelona nog altijd op alle fronten actief in de volgens De Jong 'mooiste fase van het seizoen'. Sterker nog: de nederlaag tegen BVB was pas de eerste van 2025. "We staan er heel goed voor en er komen nog veel mooie wedstrijden aan. Maar als ik een duel mocht kiezen om te verliezen, dan was het deze. Vooral omdat we alsnog door zijn. In de competitie en in de bekerfinale kunnen we geen steekjes meer laten vallen."

's Nachts thuis

Na de wedstrijd in Duitsland vloog Barcelona meteen terug naar huis. "We zijn dan om 04.00 uur 's nachts thuis. Dat is altijd zo na de Champions League. Barcelona ligt niet om de hoek."