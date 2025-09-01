Stade Rennes wilde Brian Brobbey dolgraag hebben, maar de spits van Ajax had zelf niet echt oren naar een transfer naar de Franse middenmoter. Hij wachtte liever op een mooiere club en/of competitie en zijn geduld lijkt te worden beloond. Op de valreep staat Brobbey voor een overgang naar de Premier League.

Diverse Nederlandse media maken maandagochtend vroeg melding van een op handen zijnde transfer naar Sunderland. De promovendus in de Premier League doet er volgens De Telegraaf alles aan om op de laatste dag van de transfermarkt in Engeland (maandag 1 september) Brobbey naar de club te krijgen. Sunderland is met zes punten uit drie duels uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. Dat komt mede door de Nederlandse keeper Robin Roefs, die voor een recordbedrag werd losgeweekt bij NEC. Hij stopte tegen Brentford afgelopen weekend een penalty.

25 miljoen euro

De jeugdinternational van Oranje kan binnenkort dus een landgenoot tegenkomen bij Sunderland, als de deal tijdig wordt beklonken. Sunderland heeft zich officieel in Amsterdam gemeld en weet wat het neer moet leggen voor de 23-jarige spits, die al speelde voor het grote Oranje. Ajax verlangt zo'n 25 miljoen euro voor Brobbey, die niet verhuurd mag worden. Dat probeerde Fulham namelijk zondagavond nog, maar die vraag werd met een 'nee' beantwoord door technisch directeur Alex Kroes.

Uit de selectie gezet

Brobbey stond in de belangstelling van Rennes, Lille, Como én AS Roma, maar van een transfer kwam het tot dusver niet. Rennes en Como liet de sterke aanvaller zelf lopen, terwijl Lille en Roma niet echt concreet werden. Midden in die transferperikelen had Brobbey moeite met zijn concentratie, waardoor hij zaterdag uit de selectie van Ajax werd gezet door trainer John Heitinga. Hij kreeg een week vakantie om zich bezig te houden met zijn toekomst. Zonder de spits in de gelederen werd er uit bij Volendam zeer teleurstellend met 1-1 gelijkgespeeld.

Einde transfermarkt

Maandag om 20.00 uur Nederlandse tijd sluit in Engeland de transfermarkt, dus zal Sunderland haast moeten maken om de deal met Ajax en Brobbey rond te krijgen. Kroes heeft op zijn beurt dan tot dinsdag 2 september 23.59 uur om zelf een vervanger voor Brobbey te halen. Wout Weghorst is de enige andere échte spits in de selectie van Heitinga. De trainer noemde Bertrand Traoré (eigenlijk rechtsbuiten) en Don-Angelo Konadu als opties in de spits.

Lutsharel Geertruida

Sunderland wil volgens het AD ook in zee met Lutsharel Geertruida. De ex-Feyenoorder mag weg bij RB Leipzig en kan de vierde Nederlander bij The Black Cats worden, na Roefs, Brobbey en verdediger Jenson Seelt.