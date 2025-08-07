Memphis Depay bereikte in de Nederlandse nacht van woensdag op donderdag met zijn club Corinthians de kwartfinales van het Braziliaanse bekertoernooi, maar toch kreeg de wedstrijd een vervelende nasmaak. De Oranje-international liet zich nog voor rust wisselen door een blessure en dus komen de interlands van volgende maand misschien ook wel in gevaar.

Memphis bezorgde Corinthians vorige week een goede uitgangspositie door in de heenwedstrijd tegen Palmeiras de enige goal te maken. Makkelijk zou het in de return niet worden, want waar de ploeg van Memphis in de competitie op de twaalfde plek is terug te vinden, staat Palmeiras derde. De thuisploeg hielp Corinthians echter een handje door al na tien minuten een rode kaart te krijgen.

Voor de ploeg van Memphis liep alles dus op rolletjes, maar vlak voor rust veranderde dat volledig. De Oranje-international greep bij een sprintje direct naar zijn bovenbeen en dus wordt gevreesd voor een hamstringblessure. Nog voordat er een verzorger in de buurt was, gebaarde Memphis al dat hij gewisseld moest worden. Er kwam zelfs een karretje het veld op gereden om hem naar de kant te rijden, maar de Nederlander besloot zelf van het veld te wandelen.

Zorgen om WK-kwalificatieduels

Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is, maar de beelden zullen ongetwijfeld tot zorgen hebben geleid bij bondscoach Ronald Koeman. Memphis keerde in juni terug bij Oranje en kroonde zich tijdens de eerste twee kwalificatieduels voor het WK van 2026 tot topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

Memphis deelt dat record momenteel nog met de huidige Feyenoord-trainer Robin van Persie, maar zal ongetwijfeld hebben gehoopt dat tijdens de volgende interlandperiode alleen in handen te krijgen. Het is nu echter onzeker of hij op tijd fit is voor het thuisduel met Polen (4 september) en de uitwedstrijd tegen Litouwen (7 september).

Daarmee herhaalt zich nagenoeg hetzelfde scenario als bij de vorige interlandperiode. Ook toen raakte de aanvaller ongeveer een maand voor de wedstrijden van Oranje geblesseerd, maar was hij uiteindelijk net op tijd fit.

Corinthians bekert verder

Memphis was overigens niet de enige die er geblesseerd af moest, want ook teamgenoten André Carrillo en Yuri Alberto moesten door een fysiek probleem gewisseld worden. Desondanks kwam Corinthians overigens niet meer in de problemen. Matheus Bidu en Gustavo Henrique bezorgden de ploeg van Memphis een 2-0 zege. De volgende tegenstander van Corinthians is nog niet bekend, want de loting voor de kwartfinales is pas volgende week.