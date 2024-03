Georgië en Oekraïne naar EK, Wales of Polen gaan verlengen voor plek in poule van Oranje

Georgië heeft zich voor de allereerste keer ooit als apart land geplaatst voor een Europees kampioenschap. Het land rekende na penalty's af met Griekenland. Verder is ook Oekraïne erbij in Duitsland komende zomer. Ook Nederland hoort wie er naast Frankrijk en Oostenrijk in Groep D komt. Dat wordt Wales of Polen, alleen gaan zij verlengen.

Het Nederlands elftal werd geloot in Groep D. Daar komt ook de winnaar van 'play-off A' uit, zoals de UEFA het genoemd heeft. Daarin vechten Wales en Polen om dat ene plekje bij Nederland, Frankrijk en Oostenrijk in de groep. Maar ook in Groep E (België, Roemenië en Slowakije) wachten ze nog op het laatste land.

Donderdagavond vonden de halve finales van de play-offs plaats, en het was een doelpuntrijke avond. Er vielen in totaal wel 26 goals in de zes wedstrijden die werden gespeeld. Met name in groep A, waarvan de winnaar bij Nederland in de poule komt, werden toeschouwers verwend. Wales won met 4-1 van Finland en Polen versloeg Estland, dat al in het eerste halfuur met tien man kwam te staan na een tweede gele kaart voor Maksim Paskotsi, met 5-1.

Play-off A, winnaar naar groep van Nederland

Nederland, Oostenrijk en Frankrijk krijgen één van de volgende vier landen erbij in Groep D: Polen, Wales, Finland of Estland. Die landen zijn aan elkaar gekoppeld in play-off A. Ze zijn daar terechtgekomen door middel van de Nations League van afgelopen seizoen. Polen en Wales waren de hoogstgeplaatste landen zonder EK-ticket en hebben dus een thuiswedstrijd geloot. Zij versloegen donderdagavond respectievelijk Estland en Finland en gaan dus in de tegen elkaar strijden voor een plek in de poule van Nederland.

Deze finale wordt gespeeld op dinsdag 26 maart in één wedstrijd om het laatste ticket voor Groep D. De winnaar van Wales - Finland, Wales dus, speelt die finale thuis. De wedstrijd zal te zien zijn bij Ziggo.

Oekraïne naar groep van België

België kreeg dinsdag ook te horen wie de vierde tegenstander is op het EK. Dat werd Oekraïne. Zij versloegen IJsland in het Poolse Wroclaw. Oud-AZ'er Albert Gudmundsson zette de IJslanders op voorsprong na een half uur spelen. Na rust kantelde Oekraïne de wedstrijd door goals van Viktor Tsygankov en Mykhailo Mudryk. Dus zit Oekraïne in de poule van België, Slowakije en Roemenië.

Georgië naar groep van Portugal

Tot slot kregen ook Portugal, Turkije en Tsjechië te weten welk land bij hen in Groep F van het EK voetbal erbij kwam. Dat werd uiteindelijk Georgië, dat zo gaat debuteren op een eindronde. Het land won via strafschoppen van Griekenland, dat in de EK-kwalificatie bij Oranje zat.

In de reguliere speeltijd en verlenging werd niet gescoord, dus moesten penalty's de beslissing brengen. Dat gebeurde overigens zonder Khvicha Kvaratskhelia, de Georgische sterspeler viel uit met een liesblessure. Georges Mikautadze viel in bij Georgië en miste een strafschop, maar gelukkig voor hem deden de Grieken Anastasios Bakasetas en Georgios Giakoumakis (ex-VVV) dat ook.

Oefenwedstrijden Nederland

Het Nederlands elftal kan ondertussen rustig achterover leunen, oefenwedstrijden spelen en kijken welke tegenstander er uit de play-offs komt. In de komende interlandperiode speelt Oranje tegen Schotland en Duitsland.