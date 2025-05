Geplaagde voetballer Donny van de Beek krijgt slecht nieuws vanuit het ziekenhuis

Donny van de Beek beleefde bij Girona een aardig seizoen, waarbij het voor de voormalig Oranje-speler vooral belangrijk was dat hij fit bleef en veel speeltijd pakte. Maar het noodlot sloeg toe: Van de Beek raakte geblesseerd en ligt er vermoedelijk een maand of vijf uit.

De Spaanse club meldt op X dat Van de Beek een operatie aan zijn linkerhiel heeft ondergaan, in een ziekenhuis van Quirónsalud. Hij moet nu herstellen en zal sowieso dit seizoen langs de lijn staan. Girona schat in dat hij vier tot vijf maanden nodig heeft. Dan zitten we dus alweer in september of oktober.

Giroina staat vijftiende in de Spaanse competitie, wat tegenvalt na het spectaculaire vorige seizoen, waarin Girona derde werd. In de Champions League droop de club af met één overwinning uit acht wedstrijden, goed voor plek 33. Maar voor Van de Beek persoonlijk was het een hersteljaar, want hij kwam in 34 duels van Girona (in alle competities) in actie en speelde daarin mee in 1868 minten.

Voor de middenvelder waren dat nu al meer minuten dan in elk van de vorige vier seizoenen. Daarin raakte zijn carrière een tikje in het slop, nadat hij onderdeel uitmaakte van het Ajax dat in 2018-2019 landskampioen werd en de halve finale van de Champions League bereikte.

Zijn transfer naar Manchester United leidde niet tot succes. De Engelse grootmacht verhuurde hem aan Everton en Eintracht Frankfurt. Vanaf dit seizoen staat hij niet meer onder contract bij Manchester United en is hij volledig in dienst bij Girona.

COMUNICAT MÈDIC | Donny Van de Beek va ser intervingut quirúrgicament del taló esquerre ahir a l'hospital Quironsalud per l'equip del Dr. Cugat, acompanyat dels serveis mèdics del Club.

Temps de baixa d'uns 4/5 mesos. — Girona FC (@GironaFC) May 10, 2025

Mocht hij bij die club blijven en dan ergens in de herfst terugkeren, dan is het de vraag of hji dan nog in La Liga speelt. Girona is namelijk nog niet zeker van handhaving.

