Gestoord hoge drankprijzen op het EK in Duitsland: dit kost een halve liter bier

De tap gaat vrijdagavond eindelijk open op het EK voetbal in Duitsland. Het vloeibare goud zal rijkelijk stromen, want veel voetbalfans lusten wel een biertje op de tribune. Maar of ze er veel achterover zullen tikken in de stadions is maar de vraag, gezien de gestoorde drankprijzen.

Het Duitse Sport heeft de drankkaart in handen en daarop is te zien dat supporters zeven euro betalen voor een halve liter bier, in welke vorm dan ook. Op de tap zit Bitburger, maar ook Radler (Bitburger met Sprite) en Cola-Bier (Bitburger met Coca Cola). Verder schenken ze Benediktiner Hell, een lager van 5%. In flessenvorm is er Bitburger 0,0%.

De populairste Oranje-spelersvrouwen op sociale media: 1,7 miljoen volgers voor de nummer 1 Het Nederlands elftal gaat in Duitsland op jacht naar de Europese titel. Daarbij worden de spelers van bondscoach Ronald Koeman gesteund door de spelersvrouwen. Tegenwoordig zijn niet alleen de voetballers bekende gezichten, maar hun partners net zo. Neem bijvoorbeeld Mikky Kiemeney van de geblesseerde Frenkie de Jong. Zij heeft 1,7 miljoen volgers op Instagram. Hoe zit het met de rest?

Frisdrank en wijn

Uiteraard zijn er ook non-alcoholische dranken, zoals Coca-Cola en Sprite (beide zes euro). En water met prik (vijf euro). Een beker Red Bull (0,25 l) kost vijf euro. Voor de wijnliefhebbers is er een halve liter witte wijn (eventueel met ijs) voor acht euro. Voetbalfans betalen daarnaast drie euro borg, zo valt te lezen op de drankkaart.

De Europese voetbalfans die naar het WK in Qatar trokken zullen al lang blij zijn dat er weer alcohol wordt geschonken bij wedstrijden. In Qatar was er namelijk geen biertje verkrijgbaar in de stadions, maar alleen op fanpleinen.

'Het is een godsgeschenk dat Frenkie de Jong er niet bij is': Oranjekoorts Aad de Mos loopt op richting EK "Oranje heeft een paar mazzeltjes gehad in aanloop naar het EK", zegt voormalig toptrainer Aad de Mos in onze videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK voetbal exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

Stijgende prijzen

Alles wordt duurder, merkt ook de voetbalfan. Toch is het vergeleken met wat ze in Duitsland normaal voor een biertje betalen een flinke prijsstijging. In de Veltins-Arena, het stadion van Schalke 04, betalen bezoekers normaal gesproken €4,20 voor een halve liter bier, op het EK is dat dus €7. Oftewel een stijging van 66,67 procent.

Stadion Speelstad Normale bierprijs Stijging 1. Veltins-Arena Gelsenkirchen €4,20 66,67 procent 2. Volksparkstadion Hamburg €4,30 62,79 procent 3. Allianz Arena München €4,40 59,09 procent Red Bull Arena Leipzig Olympiastadion Berlijn 6. Merkur Spiel-Arena Düsseldorf €4,50 55,56 procent 7. Deutsche Bank Park Frankfurt am Main €4,70 48,94 procent 8. Signal Iduna Park Dortmund €4,90 42,86 procent RheinEnergieStadion Keulen 10. MHPArena Stuttgart €5,20 34,62 procent

Honderdduizenden Schotse fans nemen München over: 'Bier was om negen uur 's ochtends al op' Duitsers kunnen er wat van, Nederlanders zijn gek in hun oranje outfits, maar het échte voetbalfeest vieren wordt al decennialang gedaan door Britse supporters. De Schotten kunnen niet wachten op hun tweede eindtoernooi ooit en namen al vroeg bezit van München.

Alles over het EK voetbal

Blijf via onze speciale EK-pagina op de hoogte van al het nieuws, binnen en buiten de lijnen. Van Oranje tot gastland Duitsland, inclusief de alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.